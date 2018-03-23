Рига, 23 марта, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Правление компании RB Rail (предприятие, которое контролирует реализацию проекта Rail Baltica — прим. ИА REGNUM ) и его председатель правления Байба Рубеса продолжат свою работу, несмотря на возникший конфликт. Об этом сообщило сегодня, 23 марта, «РЖД-Партнер» со ссылкой на агентство LETA.

Деньги

После заседания совета было дано поручение правлению улучшить работу. Вместе с тем будет вестись наблюдение за тем, как это будет происходить. В сообщении отмечается, что отдельно вопрос об отстранении Рубесы не рассматривался.

В феврале 2018 года литовские представители RB Rail выразили беспокойство в связи с заявлениями главы RB Rail Байбы Рубесы, которыми она «может повлиять на стабильность и преемственность стратегического проекта».

«Рубеса, которая потеряла доверие большинства акционеров, не только отказалась уходить в отставку, но еще решила распространять необоснованную информацию об акционерах, конфликте интересов, таким образом пытаясь сохранить свой пост и, возможно, навредить единству партнеров по проекту», — говорится в заявлении литовских и эстонских акционеров.

Истинную цель конфликта косвенно озвучил литовский премьер Саулюс Сквернялис на встрече с еврокомиссаром Виолеттой Булц, где он сказал, что при реализации проекта управление железнодорожной инфраструктурой на территории Литвы должно оставаться в руках государственного предприятия — «Литовских железных дорог». Брюссель изначально требовал единого центра управления, для этого и была создана компания RB Rail с главным офисом в Риге и под руководством Байбы Рубесы.

Таким образом, данный конфликт стал очередной попыткой передела денег. Чтобы понимать объемы: ЕС обязался в 2014—2020 годах выделить на весь проект 1,2 млрд евро. Также 110 млн выделено дополнительно. Еврокомиссия в этой финансовой перспективе выделяет Rail Baltica 85% средств. Общая стоимость проекта до 2026 года — 5,8 млрд евро.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для этого проекта нет грузовой и пассажирской базы как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса.