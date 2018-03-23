Санкт-Петербург, 23 марта, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге уступила одно из своих зданий Русской православной церкви. Об этом сообщили 23 марта в самой РНБ, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Nlr.ru Здание переданное от РНБ к РПЦ

Речь идет о здании на набережной Обводного канала, 11. Оно было построено как библиотека Духовной академии в 1880-х годах. В 1927 году помещения передали РНБ под книгохранилище. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения.

Акт приема-передачи здания от РНБ к Санкт-Петербургской православной духовной академии подписали 20 марта. В церемонии подписания поучаствовали руководитель управления Росимущества в Петербурге и Ленобласти Станислав Рудовский, ректор Духовной академии, архиепископ Петергофский Амвросий, заместители генерального директора РНБ Елена Тихонова и Игорь Козин.

Как уточняют в библиотеке, передача здания обоснована по федеральному закону о церковной реституции.

Теперь фонды библиотеки, располагавшиеся на набережной Обводного канала, переместили в новое здание РНБ на Московском проспекте.

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Напомним, в 2017 году в Петербурге был создан Общественный комитет спасения РНБ. Он появился на волне общественного протеста против планов объединения РНБ и московской Российской государственной библиотеки. Даже после того, как было официально сообщено об отказе от этих планов, многие петербуржцы остались недовольны тем, что руководство РНБ, на их взгляд, всё свое внимание сосредоточило на развитии проекта Национальной электронной библиотеки.

Добавим, что в Петербурге до сих пор не до конца улеглись страсти вокруг возможной передачи РПЦ Исаакиевского собора, в котором сейчас работает одноименный городской музей. Власти Санкт-Петербурга до сих пор не получили от РПЦ официальную просьбу о передаче ей Исаакиевского собора. Без такой просьбы процесс передачи не может быть запущен.

1 марта 2018 года директор музея Юрий Мудров заявил, что в обозримом будущем Исаакиевский собор не изменит свой статус и останется государственным музеем.

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