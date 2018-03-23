Лозанна, Швейцария, 23 марта, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может подать иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) на международные федерации, если те не станут наказывать нарушивших антидопинговые правила российских спортсменов. Об этом, как передает Inside the Games, сообщил глава WADA Крэйг Риди.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

«Мы (WADA) знаем, о каких делах идет речь, и мы спросим у федераций, собираются ли они принимать дисциплинарные наказания», — сказал Риди.

По его словам, если международные федерации не будут рассматривать данные дела, WADA оставляет за собой право обратиться в CAS.

Напомним, с 21 по 23 марта в Лозанне проходит симпозиум WADA, на котором обсуждается вопрос о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент WADA Крэйг Риди заявил, что в организации довольны работой российской стороны в ходе восстановления в правах РУСАДА. Однако, по его словам, для восстановления необходимо, чтобы Россия признала выводы комиссий Макларена и Шмида о существовании в стране «государственной допинговой системы». Эти выводы были сделаны на основании неподтверждённой информации беглого информатора WADA Григория Родченкова.

Читайте также: WADA: У допинг-офицеров есть доступ в закрытые российские города

А также: WADA хочет больше финансирования, чтобы «противостоять вызовам»