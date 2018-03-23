Москва, 23 марта, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, уточняющий порядок установления факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

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Административная ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Сейчас наказание следует при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Отсутствие законодательного закрепления ответственности водителей в связи с наличием абсолютного этилового спирта в крови в концентрации, определенной по-новому, способствует уходу от ответственности и как следствие снижает уровень безопасности на дорогах.

Вместе с тем ряд депутатов Госдумы обратили внимание на то, что до 5% всех положительных проб, взятых у водителей, связаны с приемом лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества. При этом, говорят депутаты, есть лекарства, отдельные компоненты которых (или продукты их метаболизма) выводятся из организма несколько суток. Например, фенобарбитал (содержится в корвалоле и валокордине) выводится до трех суток, кодеин (входит в состав некоторых обезболивающих) — до четырех суток. Даже если водитель следует инструкции и не садится за руль после приема лекарства, он не в состоянии определить срок полного вывода препаратов из организма, считают парламентарии.