Москва, 23 марта, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Закон, позволяющий заключать прямые договоры между собственниками квартир и ресурсоснабжающими организациями, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Теперь управляющие компании больше не будут выступать посредниками в процессе оплаты собственниками квартир коммунальных ресурсов. Речь идет об оплате отопления, горячей и холодной воды, а также газа. По новым правилам, собственники смогут заключать договоры напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Новые правила должны заработать с 1 апреля 2018 года.

Как отмечали в ходе рассмотрения законопроекта его авторы, это позволит избежать обогащения управляющих компаний за счет средств граждан.

При этом переход на такие договоры не будет обязательным для всех. Из расчетов будут исключено только те УК, которые не смогли вовремя (в течение двух месяцев) рассчитаться с ресурсоснабжающими организациями и накопили долги или продемонстрировали другие недобросовестные действия. В таком случае граждане смогут отказаться от взаимодействия с такой УК.

Как отметила в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»), принятие закона — первый шаг по решению вопроса неплатежей за коммунальные ресурсы.

«Да, это первый шаг к решению проблемы неплатежей. Хочу сказать, что у нас граждане — как раз наиболее добросовестные плательщики, должниками у нас является публичная власть и об этом не надо забывать», — отметила Хованская.