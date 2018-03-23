Казань, 23 марта, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Объявление места строительства мусоросжигательного завода недалеко от посёлка Осиново Зеленодольского района, поблизости от нового соципотечного микрорайона, вызвало новый виток протеста жителей Татарии, считающих, что появление подобного объекта негативно скажется не только на экологии, но и на здоровье жителей. В группах соцсетей идут жаркие баталии, а активисты движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани», уже более года выражающие свой протест разными способами, предлагают чиновникам, заявляющим о безопасности завода, перенести его поближе к Боровое Матюшино — казанской «рублёвке» и на себе проверить это. Жители республики возмущаются в соцгруппах и на форумах, требуя от властей «не допустить второго Волоколамска», а активисты движения продолжают одиночные пикеты вблизи зданий правительства региона под лозунгом «Нам решать, чем дышать», пишет корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорная свалка

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Напомним, строительство завода изначально планировалось в Казани. Объект вписан в федеральную программу «Чистая страна». Для его реализации ещё летом 2017 года был отобран подрядчик из структур «Ростеха» — ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2» (учредитель — ООО «РТ-Инвест Финанс»). Заявляемая стоимость завода — 30 млрд рублей. Почти год сведения о месте строительства были лишь на уровне вероятных площадок, назывался Зеленодольский район, пригород Казани, площадка у «Оргсинтеза». Все эти месяцы жители Казани, а позднее вместе с ними и Зеленодольского района вели борьбу против размещения завода вблизи населённых пунктов, пытались выйти на диалог с властями, требуя запретить строительство, но безрезультатно. Рустам Минниханов, которого весь март 2018 года через плакаты участников одиночных пикетов просили о встрече, уделить внимание горожанам не пожелал, проигнорировав активистов движения.

22 марта 2018 года премьер-министр РТ Алексей Песошин, выступая на сессии Госсовета РТ с годовым отчётом о деятельности регионального правительства, при ответе на вопросы депутатов заявил, что, по его мнению, заводу в республике быть нужно.

«Моё мнение, что заводу быть и быть обязательно. Сейчас ведется проработка инженерной инфраструктуры. Выделен, приобретён собственником участок, он определен, сейчас происходит планировка участка, определяются защитные зоны, ищется экологический вопрос», — отметил Песошин, но место будущего строительства так и не назвал.

В тот же день прошло рабочее совещание, в котором участвовало руководство компаний, реализующих проект, и представители министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«В настоящее время под строительство мусоросжигательного завода рассматривается участок в Зеленодольском районе недалеко от посёлка Осиново, уже находящийся в собственности одной из дочерних структур компании-инвестора. Идет работа по переводу этой земли из статуса земли сельхозназначения в промышленную», — цитирует заместителя руководителя пресс-службы главы региона Лилию Галимову правительственное агентство «Татар-информ».

Галимова на брифинге после совещания донесла до казанских журналистов официальную позицию местных властей, отметив, что «выход руководство республики видит только в строительстве высокотехнологичных мусоросжигательных заводов», так как ситуация в Волоколамске показала, что открытые площадки небезопасны.

Использование трагедии в Волоколамске, где в результате выброса сероводорода на полигоне ТБО «Ядрово» произошло массовое отравление детей, как аргумент «за» мусоросжигательный завод в Татарии у жителей региона вызвало резкую реакцию. Они также напомнили, что рядом с выбранной площадкой построен микрорайон для соципотечников.

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«Вся эта ситуация (в Волоколамске — прим. ИА REGNUM ) не повод для злорадства или возбуждения эмоций. Это повод задуматься над проблемой, как можно быстрее и серьёзнее. Нужно строительство именно и только мусороперерабытывающих заводов. Мусоросжигательные не только не решат проблему, но и потенциально могут создать дополнительные точки социального напряжения». «Мало там (в Осиново — прим. ИА REGNUM ) птицефабрики, трассы М7, Оргсинтез, теперь «мусорка», «Загнали учителей, врачей, работников бюджетной сферы, участников программы аварийного жилья за город, росчерком пера присоединили его к Казани, а теперь еще и мусоросжигательный завод хотят построить! Браво!!! Низкий вам поклон, господа-чиновники, за такое уважение своего народа!»

«Осиново, как говорится, попало… Особенно массивы 083001, где надел для многодетных семей, и массив 080111, где построились бюджетники. Это от них в двух км», «А где обсуждение изменения генерального проекта поселения с жителями?!», «На мнение народа опять наплевали. Ну, не хотят люди жить по соседству с мусоросжигательным заводом! Сначала построили микрорайон, раздали квартиры по соципотеке, а теперь нате вам, люди, мусоросжигательный завод под боком. Ну что ж, у нас места, что ли, больше не нашлось??? Так чтоб не около жилых домов мусор-то сжигать…», «Но и жители Казани совершенно зря наивно думают, что село Осиново — это далеко от города. Оно расположено на окраине города. И достанется всему городу, а не только близлежащим домам», «Кировский р-он — 7 км, Авиастроительный — 10 км, лесопарк Лебяжье рядом, Московский рядом, Васильево с садами и еще много чего, ВСЕМ хватит… Страшно подумать», — выражают своё мнение жители республики.

«Голос» республиканского правительства Лилия Галимова, лишь в марте 2018 года назначенная на свой пост, выступая 22 марта 2018 года перед журналистами заявила, что «позиция руководства республики сводится к одному: проект должен быть абсолютно безопасен как для экологии, так и для татарстанцев», а «инвесторы выбрали технологию «атмосферного сжигания», по которой «работают 80 процентов подобных заводов в мире».

У жителей региона подобные заявления никакого доверия не вызвали.

«Вот и дождались… Диоксиновый рай», «Волокамск №2 в Татарстане устроить хотят?», «Демонстрируют игнор мнения местных жителей. А в Башкирии строят завод по переработке мусора, видимо, там к здоровью народа относятся бережнее», «В Бор. Матюшино стройте», «У своих домов лучше постройте этот завод, чиновники», «да уж, если мсз такой суперэкологичный, пусть строят в Боровом», — возмущены жители.

От имени республиканских властей жителям региона пообещали, что на общественные слушания, которые пройдут в июне 2018 года, пригласят активистов, а их мнение будут учитывать «на каждом этапе проектирования мусоросжигательного завода». Если проект пройдёт все согласования, то уже в октябре 2018 года начнётся строительство завода с финишем в 2022 году.