Москва, 23 марта, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 22 марта взяла паузу после мощного ралли и показала преимущественно техническую коррекцию после неудачных попыток продвижения к отметке $70, путь к которой преградило промежуточное сопротивление в области $69,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 23 марта, с утра актив прибавляет уже более 1%, тестируя уровень $69. Так, с начала недели цены переместились в более высокий диапазон», — отметил эксперт.

Вслед за агрессивными покупками в сырьевой сегмент пришла фиксация прибыли, и это выглядело вполне логично. Благодаря обострению противоречий между Саудовской Аравией и Ираном рынок позволил себе проигнорировать рост добычи в Штатах до нового абсолютного рекорда, и на вчерашний откат этот отчет мало повлиял.

«Пока рынок игнорирует и еще один свежий сигнал. 22 марта саудовский министр энергетики заявил, что две трети профицита предложения уже ушло с рынка, и коллаборация стран ОПЕК и не-ОПЕК продолжится и в 2019 году, но при этом он предупредил, что уровни сокращения запасов могут быть неустойчивыми», — напомнил Мащенко.

Между строк читается: поскольку запасы сокращаются, а условия на рынке ужесточаются, экспортеры смогут позволить себе расслабиться и отклониться от квот.

«В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит попытки восстановления, в том числе на фоне возобновившихся продаж доллара. Однако если в ходе американской сессии USD вернет интерес покупателей, это ограничит бычий потенциал котировок.

И не стоит забывать о традиционном еженедельном отчете Baker Hughes по числу активных буровых, рост которых может частично спугнуть быков», — полагает эксперт.

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