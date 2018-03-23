Екатеринбург, 23 марта, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В Екатеринбурге группа граждан пробралась на недостроенную телебашню, которую должны снести утром 24 марта. Как сообщают местные издания, на «самый высокий долгострой» рано утром проникли несколько человек и разместили на вершине башни российский флаг.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня. Екатеринбург

На городском информационном портале «Е1» размещена запись, на которой видно, как группа неизвестных граждан прорывается к телебашне и некоторым удаётся проникнуть вовнутрь и залезть наверх, других задержала охрана.

В группах социальных сетей сообщается, что граждане, которые устроили данную акцию, требуют проведения городского референдума о судьбе недостроенной телебашни и не собираются покидать «самый высокий долгострой» до момента взрыва.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что пока не комментируют сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство телебашни началось ещё в 1983 году. До 1991 года возвели 220 метров, а после развала СССР стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. Изначально правительство Свердловской области намеревалось завершить строительство и придать объекту другой функционал, но в 2017 году телебашню и прилегающую к ней территорию передали АО «Ледовая арена», после чего было принято решение о сносе.

Демонтаж должен произойти 24 марта с 8:00 до 10:00 по местному времени (с 6:00 до 8:00 по мск). Однако у данного решения нашлось много противников. Так, вечером 22 марта около одной тысячи жителей Екатеринбурга вышли на символическую акцию «Обними телебашню». Они требовали не сносить её.

Против выступили и специалисты, которые опасаются, что снос объекта может стать небезопасным для соседних зданий и линии метрополитена, которая проходит под землёй в данном месте. Противники сноса считают телебашню символом города и предлагают достроить её, придав ей новый функционал.