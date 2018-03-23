Махачкала, 23 марта, 2018, 07:47 — ИА Регнум. В Дагестане продолжается борьба с коррупцией на самом высоком уровне. На этот раз эстафету в череде уголовных преследований подхватил руководитель управления антимонопольной службы РФ по Республике Дагестан Курбан Кубасаев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 23 марта, его подозревают в получении крупной взятки.

Коррупция

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Уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ возбудило главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

По данным следствия, незаконное вознаграждение глава регионального УФАС получил от директора «Дирекции единого государственного заказчика — застройщика» Дагестана Шамиля К. В обмен на это начальник антимонопольного управления не препятствовал проведению дирекцией аукционов на право заключения государственных контрактов.

В ведомстве отметили, что взятки Кубасаев получал на протяжении нескольких лет не только деньгами, но не брезговал и швейцарскими часами, и охотничьем ружьём. В общей сложности он «обогатился» более чем на 3 млн рублей.

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В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также дознаватели проверят причастность обвиняемого к другим коррупционным преступлениям.

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Как сообщало ИА REGNUM, богатым на задержание и уголовные дела против высокопоставленных чиновников в Дагестане стал последний месяц зимы. Так, 5 февраля были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также бывший врио министра образования региона Шахабас Шахов. Всем вменяется в вину хищение государственных средств.

6 февраля было возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего главы администрации города Кизилюрт Устархана Алюкова. Его обвинили в махинациях с земельными участками.

26 февраля стражи порядка задержали высокопоставленного сотрудника МВД. Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Дагестану полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров и ещё один сотрудник МВД попали под подозрение в мошенничестве.