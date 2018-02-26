В Дагестане начались чистки в МВД, задержан борец с оргпреступностью

Махачкала, , 09:25 — REGNUM Высокопоставленного сотрудника МВД задержали в Дагестане. Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по РД полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров и еще один сотрудник МВД попали под подозрение в мошенничестве, пишет «Черновик».

Установлено, что в 2016 году оба полицейских предоставили фиктивные отчётные документы по командировке, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе МВД по региону. На их основании злоумышленникам была выплачена компенсация за расходы во время исполнения служебных обязанностей на выезде.

По данным следствия, суммы, которые незаконно получили полицейские, не впечатляют своими размерами — от 10 до 20 тыс. рублей. Тем не менее задержание полицейских производили сотрудники отдела собственной безопасности МВД совместно с бойцами управления ФСБ по региону. По данным «Черновика», такие меры связаны с тем, что преступления, в которых заподозрили Ибнухаджарова, были совершены в сговоре с финансовой службой министерства внутренних дел Дагестана.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». В МВД по региону назначена служебная проверка. Решается вопрос об увольнении фигурантов уголовного дела со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Дагестане с середины января 2018 года проходят масштабые антикоррупционные мероприятия, в которых заняты сотрудники главных управлений МВД, ФСБ РФ и Генеральной прокуратуры, прикомандированные в республику. Проверки проводятся во всех министерствах и ведомствах, а также администрациях местного самоуправления.

Первыми итогами этих мероприятий стали задержания высокопоставленных чиновников в правительстве, в том числе главы кабинета министров Абдусамада Гамидова и двух его заместителей, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова, которых подозревают в превышении полномочий.

Арестованы также мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города, которым было предъявлено обвинение в мошенничестве. Всего по первым итогам проверок было возбуждено более 70 уголовных дел. На этом, как заявил прокурор республики Денис Попов, проверки не закончились. По их окончании, возможно, появятся новые уголовные дела и фигуранты из числа чиновников и должностных лиц различных ведомств.

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