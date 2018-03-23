Лондон, 23 марта, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в результате отравления могли получить серьезные повреждения мозга, сообщает Reuters.

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К такому выводу пришли медики, заявил судья Дэвид Уильямс. Он ранее принял решение разрешить отправку образцов крови Скрипаля на экспертизу в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

По мнению врачей, ментальные показатели Скрипаля и его дочери после отравления нервно-паралитическим веществом могут быть ослаблены — это показывают тесты. Тем не менее точный эффект воздействия яда на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным.

В настоящее время оба пострадавших находятся в стабильном состоянии. Суд был необходим для того, чтобы дать согласие на вывоз крови: Скрипаль и его дочь не могут его сами дать, находясь в коме.

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Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее были приглашены в Великобританию для расследования дела.

Ранее из больницы вышел полицейский Ник Бейли, который также стал жертвой отравления в британском Солсбери. Он находился под наблюдением медиков с 4 марта.

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Как передавало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери был отравлен перебежчик, агент ГРУ Сергей Скрипаль. Власти Великобритании обвиняют в отравлении Россию и лично президента Владимира Путина.