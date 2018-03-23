Якутск, 23 марта, 2018, 06:33 — ИА Регнум. В Якутии продолжается активное выдвижение на праймериз «Единой России» кандидатов, желающих побороться за место в Госсобрании региона при поддержке правящей партии. Пока страна выбирала президента и подводила итоги, документы на участие в предварительной голосовании ЕР в Якутии принесли 18 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Поучаствовать в праймериз изъявили желание заместитель главного инженера АО «Водоканал» Василий Севергин, замдиректора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов, замруководителя АО «Якутдорстрой» Виталий Сорочан, член общественной палаты Якутска Туйара Колёсова, директор МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев, слесарь МУП «Жатайтеплосеть» Артём Бойков, исполнительный директор управляющей компании «Жилищный стандарт» Михаил Воровьёв, тренер-преподаватель ДЮСШ №1 Василий Ивочкин, педагог-организатор студенческого городка «Сергелях» СВФУ Софрон Новгородов, директор этого студгородка Пётр Шамаев и его заместитель Степан Павлов, студент Якутского экономико-правового института Олег Неклюдов, помощник сенатора от Якутии Николай Обоюков, ведущий специалист по автомобильному транспорту АО «Саханефтегазсбыт» Феликс Романов, генеральный директор ОАО «Чолбон» Альберт Семёнов, начальник отдела по общественным коммуникациям Якутской государственной сельскохозяйственной академии Ольга Семёнова, учитель истории СОШ № 22 Михаил Сосин и директор школы № 19 Лидия Шарапова.

Постоянный представитель Якутии при президенте РФ, заместитель руководителя Администрации главы и правительства республики Юрий Куприянов не только изъявил желание побороться за право баллотироваться от ЕР, но и признался, что будет претендовать на место спикера Госсобрания региона.

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«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Пост спикера Ил Тумэна — он же не наследственный, его выбирает вновь избранный состав, — сказал Куприянов ИА SakhaLife. — Так что — да, я на него претендую. Профессиональный и жизненный опыт, полученный мною, позволяет взвалить на себя эту большую ответственность. Так что если поддержат земляки, если поддержат депутаты, я буду претендовать на пост спикера».

Юрий Куприянов также подтвердил информацию, что действительно намерен вернуться в республику из почётной московской ссылки.

«Пришло время вернуться. Но я ж не могу вернуться на тот же пост руководителя АГиП, правильно? Буду баллотироваться в Ил Тумэн. Считаю, что правительство и парламент должны взаимодействовать, работать на равных. Должен быть командный дух в работе правительства и госсобрания. И я теперь готов взять на себя ответственность, считаю, что справлюсь с этим. Кроме одного бюджета, ничего же нет. Мы должны обеспечить рациональность, справедливость распределения этого бюджета. Парламент должен работать в интересах всего населения», — отметил участник праймериз ЕР.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное внутрипартийное голосование «Единой России», которое определит, кого партия поддержит на выборах в Госсобрание республики, состоится 15 апреля. Сами выборы в региональный парламент назначены на 9 сентября 2018 года.

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