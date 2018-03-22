Вашингтон, 23 марта, 2018, 01:04 — ИА Регнум. С призывом быть добрее к другим людям выступил уходящий госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает телекомпания CBS News.

thierry ehrmann Рекс Тиллерсон

Выступая перед своими коллегами в госдепе, Тиллерсон заявил:

«Я хотел бы попросить всех Вас взять на себя обязательство каждый день проявлять доброту к другому человеку. Этот город может быть очень злобным».

«Но вам не обязательно участвовать в этом», — сказал Тиллерсон.

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Напомним, Тиллерсон завершает свою работу на посту госсекретаря США. Новым главой американского внешнеполитического ведомства станет бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

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Тиллерсон был уволен по решению президента США Дональда Трампа. Сначала глава государства выложил сообщение об увольнении в Twitter и только спустя несколько часов позвонил чиновнику и поставил его в известность лично.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя свое увольнение, Тиллерсон вообще не упомянал о Трампе, а сказал, что осталось много работы, которую нужно делать. Одним из больных вопросов, по его мнению, является «тревожное поведение и действия со стороны российского правительства».