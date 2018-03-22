Дамаск, 22 марта, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Пригород Дамаска Восточная Гута за истекшие сутки покинули 413 боевиков со своими семьями и более 1,5 тыс. мирных жителей, сообщают 22 марта сирийские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

По их утверждению, достигнута договоренность об уходе 1,5 тыс. боевиков и нескольких тысяч их родственников на север Сирии в провинцию Идлиб.

Первая партия этих людей из 413 боевиков с семьями 22 марта отправилась в Идлиб в сопровождении представителей Сирийского общества Красного Полумесяца.

Напомним, с конца февраля в пригороде Дамаска Восточная Гута проводится операция по освобождению этого анклава от террористов.

Разделенные на три изолированных котла террористы продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска чтобы спровоцировать ответный массированный удар по Восточной Гуте, где они продолжают удерживать большое число мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии получил сообщение о подготовке боевиками в Восточной Гуте провокации с распылением отравляющих веществ.