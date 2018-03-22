Лондон, 22 марта, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Полицейский, который стал жертвой отравления в британском Солсбери, вышел из больницы, 22 марта передает агентство Reuters.

Jorge Royan Британский полицейский

Сотрудник полиции Ник Бейли, который, предположительно, был отравлен одновременно с бывшим агентом ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, уже дал комментарий.

«Люди спрашивают меня, как я себя чувствую. Но на самом деле нет слов, чтобы объяснить, как я себя чувствую сейчас. Сюрреалистично… это действительно было совершенно нереально», — описал пострадавший свое состояние.

Лечение господина Бейли продолжалось почти две недели с момента предполагаемого отравления 4 марта.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта британские власти сообщили об отравлении в Солсбери перебежчика из России, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его совершеннолетней дочери.

Расследование инцидента еще не было проведено, никаких объективных фактов об отравлении общественности неизвестно. Тем не менее правительство Великобритании уже возложило вину за произошедшее на Россию и лично президента Владимира Путина.