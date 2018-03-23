Москва, 23 марта, 2018, 04:20 — ИА Регнум. Легендарный штурмовик Су-25 «Грач» за долгие годы пребывания на вооружении показал свою эффективность. О том, как максимально действенно использовать преимущества этой замечательной машины, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Су-25СМ 3

Советский штурмовик Су-25 встал в строй еще в 1981 году, и с тех пор эта машина принимала участие в огромном числе боевых действий по всему миру, заслужив славу надежного и живучего самолета. Специфика его применения определила и особенности конструкции, этот самолет обладает прекрасной системой брони, дублирования ключевых систем, что спасло жизнь многим пилотам. Но в части бортового оборудования и оснащения новыми системами управления и связи самолет, конечно же, устарел.

Тем не менее, если оснастить его новыми разработками, то получится удачное сочетание преимуществ Су-25 «Грач» и его модернизированной модели Су-25СМ. Последний вариант такой модернизации, получивший название Су-25СМ3 «Суперграч», прошел последние испытания, и первая партия штурмовиков должна пойти в войска.

Какими новинками будет оборудована эта модель и насколько актуальна эта разработка для особенностей современного поля боя, читайте в статье: Почему штурмовик Су-25СМ3 «Суперграч» нужен российским войскам в Сирии?

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