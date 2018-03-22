Тбилиси, 22 марта, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Президенты Грузии и Белоруссии 22 марта подписали рамочный договор о сотрудничестве между двумя странами. По информации пресс-службы президента Грузии, в договоре говорится, что «Белоруссия и Грузия подтверждают приверженность общепризнанным принципам международного права — суверенному равноправию, территориальной целостности в международно признанных границах и невмешательству во внутренние дела».

President.gov.ge Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили

Согласно подписанному в Тбилиси документу, обе страны с учетом общих интересов будут развивать дружеские отношения и взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество во всех сферах.

Комментируя журналистам рамочный договор, международный секретарь президента Грузии Тенгиз Пхаладзе пояснил, что документ определяет долгосрочную стратегию и принципы сотрудничества между Грузией и Белоруссией.

В рамках нынешнего визита был подписан целый ряд соглашений, которые предусматривают развитие сотрудничества в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, образования и культуры. Подводя итоги встречи, президент Грузии Георгий Маргвелашвили особенно выделил соглашение о безвизовом сообщении, которое, по его словам, еще больше сблизит народы обеих стран и упрочит связи между ними. Отдельные соглашения были заключены между национальными банками обеих стран, а также между Партнерским фондом Грузии и Банком Белоруссии, что, по мнению Маргвелашвили, будет способствовать развитию экономических отношений.

По заявлению президента Грузии, внешнеторговый оборот между Белоруссией и Грузией за последний год вырос на 24%. На 29% увеличилось число белорусских туристов, посещающих Грузию.

Напомним, что президент Белоруссии вместе с правительственной делегацией прибыл в Тбилиси с официальным визитом 22 марта и завершит его 23 марта. Это второй визит Александра Лукашенко в Грузию.