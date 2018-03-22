Симферополь, 22 марта, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Власти Симферополя обещают восстановить в Екатерининском саду парковую зону, наподобие той, что была в дореволюционные времена, а также обустроить два городских сквера. Однако опытные специалисты настаивают на полной некомпетентности чиновников в вопросах озеленения крымской столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Сделаем забор вдоль улицы Ленина. Это будет своего рода восстановление городского парка девятнадцатого века, но современное. Вдоль улицы будут высажены грабы пирамидальной формы, крупномеры высотой примерно в пять метров. Привезём туда секвойи, грабы круглой формы, пихты, кедр», — заявил глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв в эфире местного ток-шоу.

По его словам, грабы также высадят в районе сквера братьев Айвазовских и у здания представительства президента.

«Вся эта линия будет напоминать стиль французского парка. Часть небольших деревьев посадим в отремонтированном сквере Суворова», — уточнил глава администрации.

В целом, по его словам, в Симферополе ежегодно необходимо высаживать около тысячи крупных деревьев.

В администрации также рассматривают возможность обустройства сразу двух скверов в районе Московского кольца: на месте бывшей ярмарки и у дома-корабля. Ради ускорения зелёного благоустройства Симферополя чиновники обещают закупить доптехнику для выкорчевывания пней и переработки оставшихся после обрезки веток.

«Сегодня мы размещаем тендер на покупку еще трех дробилок, специального оборудования для срезания пеньков, потому что очень тяжело без него работать. Не хочется ветки в мусор везти и куда-то выкидывать в районе Белогорска, как это раньше делалось. Мы пускаем их в дело, вывозим в Каменку, измельчаем и делаем из них компост, который используем в парковых зонах как удобрение для деревьев», — подчеркнул Игорь Лукашёв.

Однако, по мнению бывшего главного инженера специализированного треста «Крымзеленстрой», в советские годы создававшего все основные парки Симферополя и Крыма, Маргариты Шергиной, нынешние власти не имеют никакого представления о правильной работе в этой сфере и занимаются в большей мере вредительством.

«Потому что не умеют ничего делать. Я не могу понять смысл всего того, что сейчас происходит в городе. Надо уничтожить всё то, что даёт благоприятную среду для человека, о которой сейчас столько говорится. Президент ставит задачу её создавать в городах и посёлках, а мы её уничтожаем. Все деревья обкорнали. Такая «глубокая» обрезка необъяснима ни с какой точки зрения. Это полнейшее нарушение технологий. Оболванили весь город», — сообщила корреспонденту И ИА REGNUM специалист.

По её словам, нельзя подгонять все деревья под один ранжир, поскольку у каждого растения, как и у человека, есть свои нюансы и особенности, которые обязательно нужно учитывать.

«Это всё равно, что взять и подстричь наголо всех людей, одев в одинаковые робы. Нигде в мире так не работают с деревьями», — подчеркнула Маргарита Шергина.

Она также отметила, что в Симферополе, возможно, по незнанию, но планомерно уничтожаются все городские парки.

«Мало того, что в парке Гагарина из-за постоянной застройки украли восемь гектаров территории, так после реконструкции там ещё и закатали в асфальт почти все дорожки. Это же канцероген. В парках ландшафтной планировки категорически запрещается это, там нужно мягкое покрытие. В детском парке практически не осталось зелени, одно сплошное железо. Это теперь большая детская развлекательная площадка, но не парк», — отметила специалист.

В центральном сквере имени Тренёва, который раньше был садом цветов, аналогичная ситуация.

«Он расположен в центре Симферополя между двух напряжённых магистралей, но детские аттракционы не спасают от выхлопных газов. Поэтому там, как и в остальном Симферополе, уже невозможно дышать. Двадцать лет назад норма была превышена в 18 раз! А сейчас, учитывая, что в городе за последние годы в несколько раз стало больше автомобилей, эта цифра совсем запредельная», — подчеркнула Маргарита Шергина.

Напомним, на днях чиновники крымского министерства экологии решили поддержать проект Общероссийского народного фронта по созданию «зелёного пояса» вокруг задыхающегося от пыли Симферополя, правда, в урезанном виде — от заявленных 15 тысяч га на озеленение осталось в семь раз меньше.

«Мы сегодня выходим с предложением о создании 2 тыс. 270 га так называемого «зелёного пояса» вокруг крымской столицы, с возможной досадкой со стороны границы на Севастополь и на Николаевку. Это два менее залесенных участка территории республики. Их площадь составляет примерно 500 гектаров», — сообщил на пресс-конференции заместитель главы Министерства экологии РК Сергей Компанейцев.

При этом представители крымского ОНФ в 2016 году заявляли план создания 15 тысяч га зелёной зоны вокруг крымской столицы, которая должна охватить как можно больше городских и прилегающих территорий.

«Это касается и древесно-кустарниковых насаждений, растительности бассейна в долинах рек, зелёных насаждений городских парков и скверов. Это позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, повысить его рекреационный потенциал и сыграть важную роль в борьбе с незаконной вырубкой лесов», — представлял проект член ОНФ Виктор Тарасенко.

Возможно, одним из камней преткновения реализации проекта является частная собственность.

«На кадастровой карте это хорошо видно, желающих посадить лес на своём участке нет. По уму — надо заменять старые деревья на крупномерные, и высаживать молодые по схеме 5—15—25 лет, потому как, пропустив 30 лет, мы сейчас получили тысячи старых деревьев, которые через несколько лет потеряем совсем, вместе с каркасом», — пояснял активист общественного движения «Активный Симферополь» Таврид Музафаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам директора ботанического сада имени Николая Багрова Анны Репецкой, «зелёный каркас» города является частью общего экологического каркаса, в который, помимо насаждений, входит ещё и водное пространство.

«Он предполагает соединение внутренних зелёных зон, парков, скверов и уличного озеленения с буферными зонами, окружающими город. Раньше Симферополь был очень хорошо организован в этом вопросе, большие площади были заняты посадками крымской сосны (которая сегодня включена в Красную книгу), в частности вокруг городского водохранилища», — отмечала в беседе с ИА REGNUM Анна Репецкая.

Речь идет, отметим, о том самом водохранилище, в районе которого при строительстве Соборной мечети в 2017 году не пожалели два гектара леса из-за переноса линии электропередач, хотя специалисты утверждали, что проект можно выполнить и более гуманным для растений образом.

«Мы живём в засушливых условиях, поэтому всё, что посажено и выращено до нас, нужно беречь и вырубать только в случае крайней нужды. А уж если вырубки не избежать, необходимо восстановить зелень в двукратном размере. При этом нужно понимать, что два саженца ещё долго не смогут заменить полноценное взрослое дерево», — пояснила биолог.