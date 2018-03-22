Москва, 22 марта, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Компания Mercebes объявила об отзыве более 12 тысяч автомобилей в России из-за выявленных проблем с подушкой безопасности, сообщает 22 марта пресс-служба Росстандарта.

Эмблема Mersedes

Как уточняется, отзыву подлежит 12 371 транспортное средство марки Mercedes-Benz С-/Е-класса и GLK.

Речь идёт об автомобилях, реализованные в период с 2011 по 2017 год.

«Причиной отзыва является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», — говорится в сообщении Росстандарта.

Отмечается, что на транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев авто.

Уполномоченный представитель изготовителя АО «Мерседес-Бенц РУС» намерен проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.