Москва, 22 марта, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Индексация социальных пенсий на 2,9% — это компромисс между социальными обязательствами правительства, с одной стороны, и возможностями бюджета, с другой, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС Сергей Хестанов. Об этом он сообщил 22 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя постановление, подписанное главой российского кабмина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«С одной стороны, безусловно, эти суммы достаточно невелики, — сказал он. — С другой стороны, они хорошо формально согласуются с той инфляцией, которая наблюдается последнее время. У нас произошло сильное замедление инфляции. Текущая в районе 2,2%. На этом фоне индексация 2,9% — вполне разумное решение. Понятно, что стратегически желательно пенсии повышать. Но не менее понятно, что государство большими ресурсами не располагает. Поэтому было принято компромиссное решение».

При этом он констатировал, что на благосостоянии пенсионеров обещанная индексация, скорее всего, не отразится никак, а сама её величина «сопоставима со статистической погрешностью измерений».

Напомним, что, согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, с 1 апреля 2018 года в РФ в очередной раз будет проиндексирована социальная пенсия. Коэффициент индексации социальных пенсий составит 1,029, и по сравнению с 2017 годом пенсии проиндексируют на 2,9%. Кроме того, указывается, что индексация коснётся 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии. В общей сложности на индексацию до конца 2018 года потребуется 9,6 млрд рублей.

Отметим также, что, по словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, пенсии в Российской Федерации могут проиндексировать даже выше уровня инфляции в 2019—2021 годах. Соответствующая задача перед чиновниками уже поставлена.