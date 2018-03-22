Вильнюс, 22 марта, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Ужесточенный в Литве с января 2018 года порядок торговли алкоголем и запрет на рекламу алкоголя обусловили упадок продаж всех алкогольных напитков. Больше всего сократились продажи крепких алкогольных напитков, показали данные государственной налоговой инспекции (ГНИ), сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 марта.

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В январе был сильно ограничен алкогольный рынок — время торговли алкоголем по будням и субботам было сокращено до 10 часов (вплоть до 20.00 по местному времени), а по воскресеньям алкоголем может торговать всего 5 часов (вплоть до 15.00 по местному времени). Кроме того, на два года повышен возрастной ценз — алкоголь можно покупать только лицам старше 20 лет. Если судить по информации, имеющейся у ГНИ, такие изменения обусловили упадок продаж алкоголя в первые два месяца года.

Всего за январь и февраль в 2018 году было декларировано акцизов на алкоголь на сумму почти 43 млн евро. В 2017 году за январь и февраль за счет акцизов на алкоголь было собрано почти 93 млн евро — это намного больше, чем в этом году. Правда, в январе и феврале 2017 года сбор акцизов мог быть больше из-за того, что все спешили пополнить свои запасы алкоголя — с марта 2017 года из-за повышенного «аграриями» акциза выросли и цены на алкоголь.

Согласно данным ГНИ, больше всего снизились продажи крепких напитков. В 2018 году за счет акцизов на крепкий алкоголь было собрано почти 23 млн евро — это примерно на 42 млн евро меньше, чем в соответствующий период 2017 года. Если в январе-феврале 2017 года за счет акцизов на вино было собрано 7 млн евро, то в этом году в бюджет попадет чуть более 4 млн евро. Правда, несмотря на то, что в январе сборы акцизов на пиво немного снизились, в феврале они подскочили, и в начале этого года планируемый сбор будет примерно на 10% больше, чем в прошлом году. За январь и февраль 2018 года за счет акцизов на пиво в бюджет попадет около 11,5 млн евро, когда в 2017 году за такой же период в бюджет попало 10,5 млн евро.

В итоге сбор акцизов на алкоголь в 2018 году примерно такой же, что и в 2016 году. Но если иметь в виду, что акцизы на алкоголь значительно выросли по сравнению с 2016 годом, очевидно, что продажи алкоголя значительно упали.

Экономисты отмечают, что несмотря на то, что теневой рынок торговли спиртным в Литве очевидно вырос, многие жители, особенно в приграничье, закупают дешёвый алкоголь в Латвии и Польше, это всё вместе всё равно чисто физически не может покрыть падение официальных продаж, а значит, жители Литвы действительно, пусть и насильственными ограничениями, но пить стали меньше. По данным ВОЗ, за Литвой пока сохраняется лидирующая позиция в мире по количеству употребляемого алкоголя — свыше 18 литров чистого спирта на одного жителя в год.