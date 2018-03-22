Москва, 22 марта, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Издания, называющие себя «свободными СМИ России», отзывают своих корреспондентов из Госдумы в знак протеста против решения комиссии по этике, которая потребовала доказать факт приставаний со стороны Леонида Слуцкого к продюсеру «Дождя» и корреспондентке русской службы BBC.

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Становится очевидным, что сам по себе «комплимент Слуцкого» — это пустяк по сравнению с тем «преступлением», которое совершила комиссия, потребовав доказательств (!). Само по себе это требование — гораздо хуже харассмента, потому что со временем так можно докатиться и до того, что прессе вообще нельзя будет враньем промышлять.

Истерика под лозунгом «Они имеют право нас насиловать» отсылает не к правовому государству, а к правовому беспределу, когда достаточно одного слова «жертвы» — и «преступник» может прощаться с работой, репутацией и семьей. Не половая безопасность своих корреспондентов, работающих в Госдуме, а введение в правовое поле Российской Федерации практики признания вины при отсутствии доказательств — и есть самое главное, ради чего бьются наши свободные от правового сознания СМИ.

Представители либерального меньшинства на прошедших президентских выборах получили ожидаемый мизер голосов, но тоска по власти над большинством продолжает терзать воображение совокупного российского либерала. Сделать Россию страной, где по западному образцу слово «харассмент» станет самой страшной пугалкой на любом уровне, окажется на деле попыткой загнать большую часть населения под управление меньшей. Возведя таким образом в абсолют авторитаризм, где бал правят самые яркие представители самых экзотических меньшинств. А если вспомнить, что больше, чем про «режим Путина», они любят вопить разве что про гулаги, то несложно представить судьбу жертв, до которых дорвутся истосковавшиеся по ощущению власти борцы за свободу.

Но, конечно, действовать надо, и единожды позицию заявив, необходимо ее отстаивать. Полагаем, наиболее адекватным развитием ситуации было бы решение всех страждущих СМИ отозвать своих корреспондентов не только из «ставшей небезопасной» Госдумы — ведь в стране остается еще множество мест, где могут потребовать доказательств. Совет Федерации, суды, брифинги, МВД и ФСБ, в конце концов… Собственно, проблема, как всегда у либералов, коренится в самом устройстве нашего государства, а оно таково, что в нём действует презумпция невиновности. То есть ни одному корреспонденту свободного СМИ буквально некуда ступить, не нарвавшись на пресловутое «невиновен, пока не доказано». Из этой изматывающей ситуации видится для «защитников свободы» один исход: отозвать корреспондентов из России. Возможно, существуют страны, которые соответствуют их мечтам, и где вообще ничего не надо доказывать.

Опять же, ну что Слуцкий? — в Штатах вот сейчас на Трампа аж две барышни накидываются, одна — порноактриса, вторая нет, а чем корры «Эха», «Дождя» и «Коммерсанта» хуже их? Да ничем! А есть еще и Голливуд, там актеры красивы и богаты, и на обвинениях в харассменте можно и денег заработать, а не только вокруг своего издания хайп поднять, привлекая к себе внимание если не качеством материала, то хотя бы скандальными историями.

В свою очередь корреспонденты ИА REGNUM, обладающие способностью фиксировать происходящее вокруг них и могущие постоять за себя в рамках закона без немедленного привлечения силовых органов, готовы увеличить свое присутствие в официальных инстанциях для всестороннего освещения их работы.

И еще — о качестве московско-голливудского флешмоба за свободу и солидарность. Когда белорусские авторы нашего агентства (и в том числе — авторы одного из нынешних протестантов) подверглись в Минске настоящим политическим репрессиям современного гулага только лишь за свою верность, свободу мысли и свободу слова, все эти борцы не сказали ни слова в их защиту. И трусливо и лицемерно держали свои языки там, где привыкли их держать. Это — всё, что надо знать об их свободе, их солидарности, их достоинстве и их человеческой совести.