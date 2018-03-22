Москва, 22 марта, 2018, 13:20 — ИА Регнум. По результатам анализа явки избирателей на президентских выборах 2018 года явку выше 90% показали пять российских регионов: республика Тыва (93,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (91,9%), Кабардино-Балкария (91,8%), Чечня (91,5%) и Северная Осетия — Алания (90%).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По сравнению с выборами 2012 года пятерка лидеров поменялась: тогда на первом месте была Чечня (99,6%, снижение явки на 8,1%), на втором — Ямало-Ненецкий автономный округ (93,3%, снижение явки на 1,4%), на третьем — Республика Тыва (92,6%, рост 1,1%). Также в пятерку лидеров в 2012 году вошли Карачаево-Черкесия (91,3%, снижение на 3,9%) и Дагестан (91,1%, снижение на 3,6%).

Сильнее всех явка выросла в Кабардино-Балкарии (+18,8%), в Ставропольском крае (73,9%, +13,6%), в Брянской и Магаданской областях (79,9% и 71,9%, рост 12,9%), а также во Владимирской области (65%, рост 11,9%) и Пермском крае (явка 66,5%, рост 11,4%).

Явка упала в Мордовии (77,9%, снижение на 11,7%), в Коми (60,%, снизилась на 9,6%), в Чечне (-8,1%) и в Республике Марий Эл (66,4%, минус 4,5%).

Среди административных центров (столица) субъектов РФ лишь в трех городах из 65 по сравнению с 2012 годом снизилось количество избирателей, проголосовавших за действующего президента РФ Владимира Путина. Так, в Махачкале за Путина проголосовали на 4% меньше избирателей (90,49 и 86,5% в 2012 и 2018 годах).

В Якутске число избирателей действующего президента РФ в 2018 году составило 60,31%, уменьшившись на 3,85. В Саранске количество голосовавших за Путина снизилось с 80,35 до 77,99% (-2,41%).

Число избирателей Владимира Путина сильнее всего выросло в Орле (+28,5%), Калининграде (+27,2%), Воронеже (+23,8%), Курске (+23,5%) и Владимире (+23,4%). Еще 11 административных центров показали рост количества проголосовавших за Путина более чем на 20% — это Белгород (+22%), Кострома (+20,7%), Смоленск (+21,6%), Тверь (+22,3%), Петрозаводск (+20,3), Архангельск (+20%), Краснодар (+20,6%), Йошкар-Ола (+20,9%), Оренбург (+21,4%), Пенза (+20,8%), Иркутск (+21,6%).

Явка в столицах субъектов РФ значительно выросла в Нальчике (+13,1%), Ставрополе (+10,7%) Владимире (+10,1%), Улан-Удэ (+8,8%), Перми (+8,3%), Петропавловске-Камчатском (+7,1%) и Оренбурге (+6,8%). Более 5% рост явки составил в Калуге (+5,2%), Мурманске (+5,1%), Астрахани (+5,3%) и Волгограде (+5,5%).

Явка снизилась в 33 административных центрах из 65, больше всего городов со снижением явки находится в ЦФО. Максимальное снижение зафиксировано в Саранске (-20,6%), Тамбове (-14,3%), Махачкале (-12,2%), Сыктывкаре (-9,2%), Белгороде (-6,1%), Казани (-6,0%), Воронеже (-5,1%), Нижнем Новгороде (-4,7%) и Рязани (-3,5%).

Отметим, что среди граждан России растет удовлетворенность деятельностью Владимира Путина на посту президента РФ. Если в феврале 2018 года об этом заявляли 76%, то в марте их число выросло до 80%.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. На этот пост претендовали восемь кандидатов. При явке 67,49% Владимир Путин набрал 76,66% голосов избирателей.

На втором месте —Павел Грудинин, у которого 11,8% голосов, а на третьем — Владимир Жириновский с 5,66%.