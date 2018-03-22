Москва, 22 марта, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Новейшее стратегическое оружие России заставило американских «ястребов» признать, что геополитическая картина мира изменилась, считает член общественного совета при министерстве обороны РФ Игорь Коротченко. Об этом он заявил 22 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя голосование, посвящённое выбору названий для анонсированных президентом РФ образцов вооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Миллионы российских граждан голосуют — это огромное в культурном плане явление, — сказал Коротченко. — Наш народ может видеть, что деньги потрачены были не зря. Армией можно гордиться, и она внушает уважение союзникам и страх противникам».

Кроме того, он сказал, что три недели понадобилось Пентагону и ЦРУ, чтобы проанализировать анонсированные Путиным стратегические системы оружия.

«Звонок Дональда Трампа Владимиру Путину с поздравлениями и с желанием начать диалог — это как раз реакция на то, что все эти системы реальные, — подчеркнул Коротченко. — Часть из них принята на вооружение и часть завершает государственные испытания и в ближайшее время поступит на вооружение нашей армии и флота. Ничего подобного нашими конкурентами не создано. Это меняет геополитическую картину мира».

Также он отметил, что надежды американских генералов на то, что США построят систему ПРО и смогут нас шантажировать, «обнулены».

"Возникает новая реальность, которая меняет мозги ястребам в Пентагоне», — проинформировал зрителей военный эксперт.

Напомним, что на сайте Министерства обороны России завершается голосование по названиям новейших отечественных стратегических вооружений. За девять дней голосования интернет-пользователи оставили на более 7,6 млн предложений, выбирая названия для крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата.

К настоящему моменту определилось по три лидирующих названия новейших отечественных стратегических вооружений:

— боевой лазерный комплекс хотят назвать «Василиск», «Пересвет» и «Блик»;

— крылатая ракета с малогабаритной ядерной установкой может получить одно из трёх имен: «Пальмира», «Сюрприз» или «Буревестник»;

— беспилотный подводный аппарат может называться «Посейдон», «Аврора» или «Прибой».

Финальное голосование продлится до 20:00 22 марта.