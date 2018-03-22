Москва, 22 марта, 2018, 11:12 — ИА Регнум. В Москве 29 марта состоится встреча с фотографом Иваном Хафизовым, который в 2013 году собрал с помощью краудфандинговой платформы Planeta.ru более 1,5 млн рублей на выпуск календарей с резными наличниками, превысив финансовую цель проекта в 20 раз. Мероприятие пройдет в рамках ежемесячных встреч с авторами популярных крауд-кампаний в офисе Planeta.ru.

Planeta.ru Иван Хафизов

Руководствуясь собственным опытом, Хафизов расскажет, как грамотно формулировать финансовую и смысловую цели кампании, привлекать спонсоров и партнёров, какие стимулирующие акции придумывать для участников крауд-кампании и как проанализировать результаты каждого завершённого проекта. Кроме того, фотограф расскажет о предмете своей кампании — резных наличниках.

Свой первый снимок наличников Хафизов сделал в Энгельсе в 2007 году. С тех пор фотограф провёл экспедиции в 271 населенном пункте и сделал более 15 тыс. фотографий окон. В 2013 году он открыл виртуальный музей резных наличников, который периодически пополняет новыми снимками. С помощью крауд-кампании Хафизов собрал более 118 тыс. рублей на первый этап экспедиции — фотосъемку наличников в 150 городах Центрального федерального округа.

«В плане есть второй том — о наличниках Поволжья, куда войдут очень богатые наличниками Нижегородская, Саратовская и Ульяновская области, третий том — о северо-западном округе, где будет прелюбопытные Вологодская, Кировская и Архангельская области, а также Карелия. Ну и дальше, в четвертом томе, Урал, а в пятом — Сибирь и Дальний Восток», — поделился фотограф планами с корреспондентом ИА REGNUM.

Кроме того, уже третий год подряд с помощью краудфандинга Хафизов издаёт еще и календари с наличниками. В прошлом году проект фотографа установил рекорд, превысив финансовую цель почти в 20 раз. Иван заявлял в своей кампании 80 тыс. рублей, но в итоге собрал более 1,5 млн рублей.

«80 тыс. рублей — это печать 160 календарей, налоги-сборы и работа дизайнера. То есть, если бы мы собрали ровно столько, то все (включая меня) получили бы только по одному календарю и разошлись довольные, — комментирует Хафизов. — Но я придумываю такие вознаграждения в проекте, чтобы спонсорам было приятно их покупать. Прибыль от каждой из них минимальна, но ведь и цель проектов — популяризация наличников и деревянного зодчества, поэтому продажи — только способ».

Фотограф рассказал, что по его расчётам последний населенный пункт с резными наличниками он посетит примерно в 2034 году. Хафизов надеется, что к тому времени виртуальный музей резных наличников выйдет в офлайн.

Встречи с авторами успешных крауд-проектов ежемесячно проходят в офисе Planeta.ru. Их участники знакомятся с блогерами, музыкантами, режиссёрами, общественными деятелями и представителями других профессий. Предыдущими героями подобных встреч становились блогер и автор книги «Наука секса для подростков» Татьяна Никонова и художник, делающий деревянных ангелов, Николай Широкий.