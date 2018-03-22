Токио, 22 марта, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В Японии за 2017 год было совершено почти 150 краж криптовалют путём прямого компьютерного взлома. По данным главного полицейского управления страны, за отчётный период хакеры похитили криптовалюты на $6,3 млн.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

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Отмечается, что в большинстве случаев киберпреступники напрямую проникали в виртуальные «кошельки», предварительно похитив логин и пароль.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года хакерам удалось похитить 120 тыс. биткоинов на сумму около $72 млн с биржи в Гонконге. В результате взлома в 2016 году курс криптовалюты снизился на 20%.

А в декабре в результате кибератаки на криптобиржу NiceHash хакерами были украдены почти 4,7 тыс. биткоинов на общую сумму $68 млн. В компании начали проведение внутреннего расследования по факту хищения криптовалюты. О взломе также уведомили правоохранительные органы.

Добавим, что в Японии с 1 апреля 2017 года криптовалюта, в том числе биткоин, является официальным платёжного средством. Соответствующий закон о валютном регулировании принял региональный парламент. В документе чётко прописано, что криптовалюта выполняет функцию именно валюты, а официальной денежной единицей является только иена.