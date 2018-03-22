Москва, 22 марта, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Госдуме готовы разработать законопроект по дотированию региональных перевозок, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Я считаю, что нам нужно в целом очень внимательно посмотреть на Воздушный кодекс и изменить требования к региональным перевозкам, в связи с этим я готов стать инициатором законопроекта по дотированию региональных перевозок», — сообщил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

Например, если нет железной дороги на Сахалине или до какого-то региона сложно добраться по железной дороге или автобусом, то надо обратить на эти субъекты РФ внимание и субсидировать эти маршруты, говорит парламентарий.

«Деньги на это могут быть выделены на 50% из федерального бюджета и на 50% — из регионального», — полагает он.

Также глава комитета Госдумы считает актуальным разработку программы по развитию региональных пассажирских авиационных перевозок.

«Для этого в закон о промышленности надо внести поправки, чтобы в России к 2020 году появились воздушные суда российского производства вместимостью от 9 до 60 мест, и тогда у нас пассажирские перевозки будут менее убыточными», — рассуждает он.