Пхеньян, 22 марта, 2018, 09:38 — ИА Регнум. Российские и северокорейские дипломаты достигли соглашения, делающего более упорядоченным взаимодействие двух стран в сфере науки, образования, транспорта, сельского хозяйства и других областях. Об этом сообщает 22 марта пресс-служба посольства России в КНДР.

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Представители двух стран «по итогам двух дней напряжённой работы» подписали соответствующий протокол.

«Документ регламентирует двустороннее взаимодействие в области транспорта, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, науки, образования и т. д.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Российскую сторону на переговорах представляли работники Минэкономразвития, МИД, Минтруда, Минобрнауки, Минтранса, а также МВД России, Минприроды, Росрыболовства и других организаций и ведомств. Возглавлял российскую делегацию министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По словам посла России в Пхеньяне Александра Мацегоры, положения итогового протокола «полностью соответствуют требованиям санкционных резолюций Совета Безопасности ООН»

Как сообщало 26 февраля ИА REGNUM, Жители Сахалина не хотят прощаться с рабочими из КНДР, которые до конца 2019 года, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, должны будут покинуть территорию России.

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Сахалинцы считают северных корейцев отличными строителями и самыми законопослушными трудовыми мигрантами. Однако отмечается, что до окончания действия контрактов северо-корейских рабочих из России выдворять не планируется.