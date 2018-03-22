Москва, 22 марта, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В правительстве Российской Федерации обсуждают возможность повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 процентов до 15 процентов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 п. п. до 15% с введением необлагаемого минимума», — пишет газета.

Один из источников издания отметил, что решение по данному вопросу окончательно не принято, другой же сказал, что «консенсус достигнут».

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова отметила, что в правительстве РФ обсуждаются разные меры, но решения будут приняты позже.

Чиновники добавили, что Минфин также предлагал обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост НДС до тех же 22% для всей экономики.

Помимо этого, на совещании у премьер-министра обсуждалась возможность введения торгового сбора с оборота (близок к налогу с продаж) и отмены льготной ставки НДС в 10%, которая распространяется на товары для детей, медпрепараты и продовольствие.

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