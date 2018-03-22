Баку, 22 марта, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Азербайджан может ускорить процесс вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), но при определенных условиях, сказал Trend заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

«Нам нужно вступить в ВТО, и на высоком политическом уровне было заявлено, что мы считаем целесообразным вступление в эту организацию. Но для этого нужно время», — сказал он.

Замминистра отметил, что Азербайджану надо сейчас добиться хороших результатов в диверсификации своей экономики.

«Мы сейчас считаем приоритетом торговые отношения. По достижении серьезных результатов реформ в экономической сфере, я думаю, мы можем ускорить процесс вступления», — сказал он.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году. Всего стороны провели 14 встреч. Азербайджан представил в организацию 400 документов, в том числе 300 законодательных актов, а также ответил на более чем две тысячи вопросов стран-членов ВТО.

Азербайджан подал заявку на вступление в ВТО в 1997 году. Страна имеет статус наблюдателя при ВТО с 1997 года. Рабочая группа по Азербайджану при секретариате ВТО была создана в том же году. К непосредственным переговорам Баку приступил в 2004 году. На сегодня уже завершены переговоры и подписаны протоколы с Турцией, Султанатом Оман, Объединенными Арабскими Эмиратами, Грузией и Кыргызстаном. Азербайджан находится на стадии подписания протоколов с Китаем и Молдовой.

В соответствии с правилами организации, страна-претендент на вступление должна предварительно заручиться поддержкой большинства ее участников, которых на сегодня 162.