Вашингтон, 22 марта, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Порядка 3700 авиарейсов отменено в США из-за надвигающегося шторма, пишет Financial Times.

Иван Айвазовский. Шторм. 1861

Уточняется, что задерживаются 6 229 рейсов, отменено 3 688 рейсов. Причиной задержки стал зимний шторм «Тоби», надвигающийся на северо-восточную часть США.

Синоптики прогнозируют обильный влажный снег, сильный ветер, наводнения. В Нью-Йорке выпадет от 12 до 18 дюймов снега.

Данные предоставили метеорологи компании Flightaware. По их прогнозам, снегопад коснется восточного побережья, а также севера — начиная от штата Массачусетс и до штата Нью-Йорк включительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта жителей округа Санта-Барбара (штат Калифорния, США) призвали покинуть на время свои дома в связи с надвигающимися бурями и наводнениями.

Синоптики передали, что природа будет неласкова к жителям региона с 19 по 21 марта. Это уже не первая угроза наводнения в регионе с начала месяца.