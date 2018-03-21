Макрон обещает «ответить» на отравление Скрипаля
Гаага, Нидерланды, 21 марта, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обещает «ответить» на отравление в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, 21 марта передает агентство Reuters.
Заявление французского лидера было сделано в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Голландии Марком Рютте.
«То, что произошло в Великобритании, не может оставаться без ответа», — заявил Макрон.
Как именно Макрон собирается отвечать на нерасследованный инцидент с отравлением перебежчика из России в английском Солсбери, президент Франции не уточнил.
Напомним, 4 марта бывший агент ГРУУ, перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери.
Правительство Великобритании заявило, что отравление Скрипаля было произведено боевым отравляющим веществом «Новичок» и за преступлением стоят Россия и лично президент Владимир Путин.
Никаких доказательств участия России в произошедшем и в принципе никакой адекватной информации о инциденте английской стороной предоставлено не было.