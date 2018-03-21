Гаага, Нидерланды, 21 марта, 2018, 23:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон обещает «ответить» на отравление в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, 21 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Заявление французского лидера было сделано в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Голландии Марком Рютте.

«То, что произошло в Великобритании, не может оставаться без ответа», — заявил Макрон.

Как именно Макрон собирается отвечать на нерасследованный инцидент с отравлением перебежчика из России в английском Солсбери, президент Франции не уточнил.

Напомним, 4 марта бывший агент ГРУУ, перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери.

Правительство Великобритании заявило, что отравление Скрипаля было произведено боевым отравляющим веществом «Новичок» и за преступлением стоят Россия и лично президент Владимир Путин.

Никаких доказательств участия России в произошедшем и в принципе никакой адекватной информации о инциденте английской стороной предоставлено не было.