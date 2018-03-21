Москва, 21 марта, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Как решить поставленную президентом Путиным задачу обеспечения лидерства России в новом технологическом цикле? Чем обеспечить рывок? Эти вопросы стали темой дискуссий Заседания общественного совета федерального проекта «Локомотивы роста» ВПП «Единая Россия» и Российской академии наук 21 марта 2018 года.

Заседание общественного совета федерального проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» и РАН 21 марта 2018 года

«Для реального лидерства в период глубоких общемировых изменений важна синергия науки, образования и промышленности», — заявил на встрече председатель Высшего совета ВПП «Единая Россия» Борис Грызлов. Он пригласил ученых для диалога на площадку проекта «Локомотивы роста», отметив, что «в рамках проекта ведется работа по формированию новых индустрий, создающих востребованную на мировых рынках продукцию», в частности, в области отечественного лазеростроения, станкостроения, приборостроения, новых типов транспорта, производства новых материалов, новых летательных аппаратов и космических систем, перспективной энергетики и биотехнологий.

«Уверен, что наша встреча поможет заложить основу широкой общественной платформы, которая будет эффективно сопровождать и обеспечивать развитие современной экономики, генерацию прорывных решений для достижения лидерства России», — отметил Грызлов.

Ученые не только могут, но и должны определить те приоритеты развития, которые помогут сделать столь необходимый России рывок. Как этого достичь? Только за счет быстрого внедрения в жизнь достижений науки и технологий, убежден глава РАН, академик Александр Сергеев. Ведь наука сама по себе — один из локомотивов роста. Однако в условиях сырьевой экономики России сделать технологический рывок совсем не просто.

«Мы должны вписаться в ваше движение («Локомотивы роста»), мы вписываемся в него как профессионалы, и мы очень хотим работать с самыми видными представителями, которые здесь есть, — из госкорпораций, из частного бизнеса, из политики, чтобы решить эту проблему», — заявил глава РАН.

Есть ряд факторов, которые мешают успешно развивать науку, превращая ее в производительную силу. Академик Сергеев указал на архаичность приборного парка РАН. Более того, при существующем уровне затрат на его обновление потребуется не меньше 100 лет! Что, конечно, нонсенс. Еще одна беда — «долина смерти» так называемых поисковых исследований. Это значит, что фундаментальная наука финансируется государством, прикладная — промышленностью, бизнесом, а между этими относительно благополучными полюсами как раз и лежит так самая «долина смерти» в виде поисковых исследований, в финансировании которых никто не заинтересован из-за риска неудачи. Ведь в науке результат бывает не только положительным.

«Это то, что мы называем в некотором смысле «долиной смерти». Почему? Потому что эта часть работы, где не гарантирован результат, — отметил Сергеев, — Получается, что мы стоит на одном берегу этой долины, где ученые говорят: «Где вы, представители бизнеса, почему вы не идете?» А с другой стороны этой долины стоит промышленность и говорит: «Какие хреновые наши с вами ученые, потому что они не могут результат нам сюда принести». Так мы друг друга и ругаем, стоя на берегах».

Тем не менее ученые отдают себе отчет в том, что от Академии наук ждут больших проектов. Без них, аналогичных тем, что были во времена СССР — а это атомный проект, космические проекты, — невозможно существенное движение по траектории роста. Академик Сергеев предложил сосредоточиться на вопросах пространственного развития России как одном из приоритетов. Поэтому необходимо сформулировать программу развития Дальнего Востока, Крыма, освоения глубоководных ресурсов.

Еще один крупный проект продиктован поставленной президентом РФ задачей «80+», то есть доведения к 2030 году до этой величины средней продолжительности жизни. Чтобы эту задачу решить, необходимо развивать передовые технологии в медицине, в частности робототехнику, где мы сильно отстаем.

«Мы в 100 раз отстаем от США по применению роботов в хирургии, — подчеркнул академик Сергеев, — а там уже 80% операций проводят роботы. Ни у кого нет сомнений, что проведение операций с помощью роботов — это более точная, более сохраняющая процедура, роботы оснащаются сенсорами с такими параметрами, которые руки хирурга не могут иметь, У нас в стране всего 26 роботов DaVinchi, а потребность — 2500! Либо мы подсаживаемся на иглу, покупая их за огромные деньги, либо начинаем делать наших роботов».

В борьбе с онкозаболеваниями России тоже есть куда двигаться. Это серьезная мировая проблема. Особенно в свете предполагаемого увеличения продолжительности жизни, а значит, вероятности «дожить до своего рака».

Президент РАН указал также на необходимость изучения мозга человека. Это тоже один из возможных крупных проектов российских ученых, считает он. Причем успех в этой области связан с дальнейшим развитием информационных технологий и искусственного интеллекта.

«Никакого отношения к «цифре» это не имеет, это аналоговая обработка информации, — отметил Сергеев. — Мы с вами увлекаемся цифрой, цифровой экономикой. А если мы поймем, как работает мозг, это будет определять будущее всех информационных технологий».

Безусловно, для решения насущных задач требуется объединение усилий и ученых, и политиков, и управленцев, и бизнеса. Одним словом, как отметил один из участников заседания Общественного совета федерального проекта «Локомотивы роста» ВПП «Единая Россия» и Российской академии наук, «главный локомотив роста — союз локомотивов».