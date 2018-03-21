Париж, 21 марта, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Во Франции освобожден из-под стражи бывший президент страны Николя Саркози, сообщает 21 марта телеканал BFMTV.

Kremlin.ru Николя Саркози

Экс-президент был выпущен на свободу после допроса.

Напомним, его задержание произошло 20 марта. Саркози был заключен под стражу в судебной полиции в Нантере.

Как сообщало ИА REGNUM, Саркози подозревается в незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года, после которой он занял пост главы государства.

По утверждениям ряда СМИ, Саркози незаконно получил от ливийского лидера Муаммара Каддафи несколько десятков млн долларов в обмен на обещание соблюдать интересы Ливии.

Существует мнение, что нежеланием Саркози выполнять эти обещания было обусловлено то, что президент Франции был одним из главных сторонников военных ударов по Ливии.

Николя Саркози являлся президентом Франции с 2007 по 2012 год.