Москва, 21 марта, 2018, 21:46 — ИА Регнум. В феврале 2018 года в России было продано 124,2 тыс. легковых автомобилей, таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи выросли на 29%, об этом 21 марта сообщило агентство «Автостат».

Turbo-myu-z Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado

Аналитики обращают внимание на то, что рост продаж показывают почти все сегменты авторынка, единственным исключением является Е-класс, продажи в нём упали на 23,8%.

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В лидерах по-прежнему остаётся сегмент кроссоверов и внедорожников, в феврале 2018 года их доля в общих продажах составила 43,2%.

В абсолютном выражении это 53,4 тыс. автомобилей, за обозначенный период данный сегмент показал рост 26,5%.

Второе место в рейтинге занял B-класс, в феврале 2018-го в России было продано 48,8 тыс. таких авто, что на 27,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Третью строчку вполне ожидаемо вновь занял С-класс, в рассматриваемый период автопроизводители реализовали 8,2 тыс. машин, продажи выросли на 10,4%.

Напомним, ранее в СМИ был опубликован рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников вторичного рынка России в феврале 2018 года. На первом месте оказался Toyota Land Cruiser Prado, на втором — Toyota RAV4. На третьей строчке разместился Nissan X-Trail.