Тбилиси, 21 марта, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Парламент Грузии на пленарном заседании 21 марта принял резолюцию под названием «О грубом нарушении прав человека в оккупированных Российской Федерацией Абхазии и Цхинвальском регионе и списке Отхозория-Татунашвили». За этот документ проголосовали 106 депутатов грузинского парламента. Причем, участия в голосовании не приняли представители «Единого национального движения» и «Альянса патриотов Грузии». У каждой из фракций были свои на то объяснения.

Грузинский флаг

Как заявил журналистам председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе, его фракция отказалась от участия в голосовании, так как правящее большинство не учло ее замечания по тексту резолюции.

Что касается «Альянса патриотов», депутаты этой фракции выступают за диалог с Россией и не поддерживают шаги, которые могут привести к обострению противостояния.

Несмотря на отказ двух фракций от участия в голосовании, парламент утвердил резолюцию, на основании которой правительство Грузии должно составить так называемый список «Отхозория-Татунашвили». Срок для составления такого списка правительству дан до 15 июня, и в него должны быть внесены все лица, «которые обвиняются в убийствах, похищениях, пытках и негуманном обращении с гражданами Грузии, а также в укрывательстве лиц, совершивших такие преступления».

Кроме того, правительству поручено после составления такого списка принять меры по информированию международных организаций и партнерских стран, чтобы те ввели все возможные ограничения против внесенных в список лиц. Эти ограничения будут касаться визового сообщения, имущественных прав и осуществления финансовых транзакций. Грузия также ожидает от мирового сообщества содействия в исполнении правосудия в отношении виновных в преступлениях против своих граждан лиц.

Значительная часть резолюции отведена осуждению «незаконных действий» России и предъявляемым ей требованиям. В частности, осуждаются «шаги, направленные на оккупацию и фактическую аннексию» Абхазии и Южной Осетии, возведение искусственных барьеров и изоляция Абхазии и Южной Осетии, регулярные грубые нарушения прав человека на «оккупированных территориях» и другие. В числе предъявляемых к России требований — «не препятствовать исполнению правосудия в отношении лиц, виновных в смерти Арчила Татунашвили» и «не мешать исполнению правосудия в отношении убийц Гиги Отхозория».

Напомним, что гражданин Грузии Арчил Татунашвили был задержан правоохранительными органами Южной Осетии в Ахалгори 22 февраля, а 23 февраля скончался в Цхинвальской больнице. В течение почти целого месяца грузинская сторона безуспешно требовала выдачи тела погибшего, но югоосетинская сторона выполнила это требование только 20 марта, передав тело Татунашвили представителям Международного Комитета Красного Креста, которые доставили его в поселок Эргнети и передали представителям правительства Грузии. В тот же день тело Татунашвили было направлено на экспертизу в Национальное бюро судебной экспертизы. Вместе с сотрудниками бюро в процедуре участвовал независимый эксперт, представитель центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» Ираклий Тоидзе. По его информации, «на теле покойного имеются множественные повреждения, которые с большой вероятностью указывают на следы пыток».

Между тем, по информации югоосетинской стороны, Арчил Татунашвили при конвоировании упал и скатился с лестницы, что и объясняет имеющиеся на его теле повреждения. Причиной смерти Татунашвили, согласно проведенной по инициативе властей Южной Осетии экспертизе, называется сердечный приступ.