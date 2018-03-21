Волоколамск, Московская область, 21 марта, 2018, 21:37 — ИА Регнум. В Подмосковном Волоколамске, в котором с начала 2018 года не утихают народные волнения с требованием закрыть отравляющую всю округу своим зловонием свалку «Ядрово», произошел новый страшный инцидент. С подозрением на отравление в больницы обратились около 40 местных школьников.

Screenshot Свалка давнишняя, мы не виноваты

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И тут началась настоящая чехарда. Сначала отравление детей попытались свалить на некоего мальчишку, который якобы распылил в школе газовый баллончик. Однако от этой версии пришлось отказаться, поскольку экстренные службы без обиняков в приватных разговорах заявляли родителям детей, что те отравились свалочными газами. Эта информация попала в СМИ и соцсети. Поэтому ничего другого не оставалось, как признать очевидное, а именно то, что произошел очередной выброс газа с полигона ТБО «Ядрово».

Любопытный факт, но Роспотребнадзор превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе в Волоколамске не выявил. Впрочем, факт не удивительный, а даже наоборот вопиющий. Поскольку, как можно судить по публичным заявлениям чиновников, реальных мер по мониторингу ситуации вокруг «Ядрово» — речь идёт о надлежащем числе измерительных станций и проведении соответствующих исследований — ни со стороны Роспотребнадзора, ни со стороны областного МЧС так и не было предпринято.

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Тем не менее, в Волоколамск прибыл губернатор Андрей Воробьев, где посетил саму свалку и встретился с родителями пострадавших детей. Обозлённые местные жители, в свою очередь, попытались устроить главе региона «особый приём». Встречу губернатора и местной общественности, на которой окружившие губернатора Воробьева люди громко скандировали позор, местные активиты сняли на видео.

Кадры встречи губернской власти с народом можно увидеть здесь: Позор! Позор! Позор!

В отличие от отвечающих за здоровье и безопасность чиновников экстренных служб, подмосковный глава признал наличие проблемы со свалкой «Ядрово» (смотрите скриншоты канала пресс-службы губернатора Воробьёв LIVE — прим. ИА REGNUM ), но сделал это с существенными оговорками, которые полностью меняют смысл происходящего.

Screenshot Свалка давнишняя, мы не виноваты

Первое, на что стоит обратить внимание, что, признавая наличие проблемы, почему-то забывают упомянуть очень существенную деталь. Да, действительно, свалка «Ядрово» существует многие десятилетия, но дело в том, что вплоть до последних лет это действительно была обыкновенная районная свалка — для Волоколамска и окрестных населённых пунктов. По существу она не представляла особой экологической опасности. В настоящее время свалку превратили в полигон ТБО: то есть на бумаге изменили статус объекта, а провести соответствующие подготовительные работы, чтобы объект мог принимать опасные отходы, «забыли». К экологическому бедствию в Волоколамске привела ни много, ни мало, а затеянная нынешней администрацией реформа областной отрасли мусоропереработки. Закрыв большую часть мусорных полигонов области, весь постоянно увеличивающийся поток направили на оставшиеся объекты. В итоге, обычный районный мусорный карьер сначала превратился в полигон ТБО, а потом, под умелым управлением оператора, которого чиновники публично называют одним из лучших в области, в экологическую мину, которая, увы, «рванула».

Такую избирательность в оценке происходящего условно можно списать на то, что власть не любит вспоминать о своих ошибках. Но вот сейчас-то порядок наведет? Нет, не наведет! Поскольку ничего из того, что можно было бы посчитать наведением порядка вновь не предложено. В Волоколамске будут реализовывать уже апробированную на полигоне ТБО «Кучино», а до того на «Тимохово» схему дегазации, с очень полюбившейся подмосковным властям компанией «Экокон». С точки зрения освоения бюджетных средств, схема, возможно, очень эффективная, да только вонь от «Кучино» почти добралась до стен Московского Кремля, а живущие вблизи свалки «Тимохово» люди как задыхались, так и продолжают задыхаться.

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Добавим, на том же канале Андрей Воробьёв LIVE сообщается, что губернатор позаботится о том, чтобы пострадавшие дети, смогли отдохнуть. Выделит путёвки на море, чтобы они могли отдохнуть перед новой волной отравлений? Если верить приведенной ниже цитате, путёвок на всех не хватит.

«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», — опубликовано на Telegram-канале Воробьёв LIVE.