Москва, 21 марта, 2018, 19:26 — ИА Регнум. По случаю массового обращения в больницу школьников подмосковного Волоколамска с жалобами на тошноту следует привлекать не Роспотребнадзор и Минздрав, а правоохранительные органы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Мусорный полигон

«Пока есть выгода, и крутятся огромные деньги, и есть заинтересованные в этом люди — всё так и будет продолжаться. Раз жители подали в суд на владельца мусорного полигона «Ядрово», то это не просто так. А при этом Волоколамский суд отказал Роспотребнадзору в закрытии этой свалки. Поэтому здесь нужно не Минздрав привлекать, а нужно привлекать силовиков и возбуждать уголовные дела», — заявил Нилов.

Уже известно, что прокуратура Московской области проводит проверку по случаю выбросов газа, а губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что полигон «Ядрово» со следующей неделе закроют, отметил парламентарий.

«То, что прокуратура будет проводить проверку — это хорошо, а то, что заявили уже о закрытии свалки в субботу — это подтверждает, что дыма без огня не бывает. Ну, а то, что местный Минздрав будет пытаться как-то прикрыть последствия и локализовывать ситуацию, чтобы не объявлять карантин — специалисты так могут говорить, опасаясь последствий», — считает Нилов.

При этом он отметил, что в Москве и Подмосковье инциденты с выбросами газов происходят в последнее время уже далеко не первый раз. Переработка мусора — один из наиболее доходных и в то же время скрытых в тени видов бизнеса. И в этом смысле достаточно симптоматично, что ситуацию вокруг «Ядрово» под личный контроль брал не только губернатор Московской области Андрей Воробьев, но президент Российской Федерации Владимир Путин — и проблему всё равно всячески пытаются «замять» и локализовать.

«Массово травят наших граждан! Нам не нужно опасаться ядерного оружия в отношении нас — нас уничтожали и уничтожают изнутри. А потом люди болеют, раньше умирают, теряют свои репродуктивные функции… и правительство усиленно начинает бороться с решением демографического вопроса», — заявил Нилов.

«Если в Москве это происходит, где чиновники, высшее руководство страны, президент, премьер-министр, мэр Москвы — они же дышат тем же самым воздухом, они не в противогазах ходят, — если здесь это происходит из-за того, что до сих пор используются плохие технологии и нарушаются законы, то что уж говорить про 100 км от Москвы? Поэтому к заявлению нужно относиться осторожно, а свалку надо проверять и давно использовать новые технологии по утилизации мусора, мусоропереработке», — добавил он.

21 марта в больницу подмосковного города Волоколамска с жалобами на тошноту доставили десятки школьников. После этого последовали противоречивые комментарии по поводу причины отравления. Так, Роспотребнадзор не обнаружил превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска, а специалисты минздрава Подмосковья связи обращений с полигоном не усмотрели. В то же время заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков в этой связи заявил, что на полигоне «Ядрово» в результате резкого падения давления произошел выброс свалочного газа. А председатель комиссии по экологии общественной палаты России Альбина Дударева заявила, что выброс мог произойти только в том случае, если на свалку привезли новые отходы, чего уже быть не должно, поскольку объект уже закрыт. 6 марта власти Волоколамского района ввели на полигоне режим чрезвычайной ситуации, хотя жители требовали ввести его на всей территории Волоколамского района. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал решить проблему с полигоном до 15 июня 2018 года. Однако после сегодняшнего инцидента местные жители подали на владельцев полигона в суд.