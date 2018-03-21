Москва, 21 марта, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Ухудшения здоровья детей в Волоколамске можно было бы избежать, если бы мнения граждан учитывались при размещении мусоросжигательных заводов и полигонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Мусоросжигательный завод

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти области сделают все возможное, чтобы отправить максимальное количество детей из подмосковного города Волоколамска на отдых. Заявление было сделано после того, как в больницу города попали более 50 детей, которые жаловались на сильное головокружение и тошноту. Местные жители предполагают, что такая реакция детей вызвана работой поблизости полигона твердых бытовых отходов «Ядрово».

"Решение региональных властей отправить детей на отдых — это их компетенция. Но проблема-то шире, чем этот конкретный эпизод. Проблема в том, что когда все эти полигоны размещались, людей не спрашивали их мнения. И те последствия, которые мы наблюдаем, они как раз из-за этого», — отметил Бурматов.

По его словам, еще до недавнего времени власти в регионах не были обязаны согласовывать с гражданами схемы размещения полигонов, мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов и прочих промышленных объектов. Они размещались по усмотрению регионов, а Росприроднадзор утверждал план на федеральном уровне.

«Депутаты Госдумы это все изменили три месяца назад, утвердив на законодательном уровне необходимость согласования всех территориальных схем размещения с гражданами. Те протесты, которые идут в Московской области, и негативное воздействие на окружающую среду и здоровье граждан — всего этого можно было избежать, если бы в то время решения принимались с учетом мнения граждан», — отметил Бурматов.