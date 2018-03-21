Екатеринбург, 21 марта, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Телебашня в центре Екатеринбурга будет снесена утром 24 марта. Площадку возле неё перекроют, а метро от Площади 1905 года до станции «Ботаническая» работать не будет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Комаров ИА REGNUM Телебашня. Екатеринбург

Сносу телебашни формально ничего не мешает. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области официально отказалось признать её объектом культурного наследия. Запрет на демонтаж, который ранее был наложен до момента выяснения её историко-культурной ценности, снят.

Вокруг даты сноса много мутного. Утром 21 марта издание «Вечерний Екатеринбург» опубликовало на своём сайте информацию о том, что сити-менеджер Александр Якоб подписал постановление о перекрытии улиц в районе башни. Однако затем эта информация была снята с сайта. Появилось опровержение с извинениями перед читателями.

Похоже, наиболее достоверную информацию предоставил Екатеринбургский метрополитен. На его официальном сайте сказано, что 24 марта с 9:00 до 11:30 движение поездов между станциями «Площадь 1905 года» и «Ботаническая» будет закрыто. Там же указано и обоснование такого решения — постановление администрации Екатеринбурга от 19 марта 2018 года за №514.

«В связи с проведением Акционерным обществом «Работы Взрывные Специальные» (АО «РВС») работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции, расположенной по адресу: ул. Степана Разина, д. 15», — говорится на сайте метрополитена.

Объявления уже появились на станциях метро. Также предупреждены и граждане, проживающие поблизости от телебашни. Перед подрывом телебашни прозвучат сирены.

А тем временем защитники объекта готовят новые акции протеста. Однако даже некоторые из них понимают: легендарный советский недострой уже не спасти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строить телебашню начали в 1983 году. Проектная высота составляла 360 метров. Но на отметке 220 метров строительство остановилось в 1991 году.

В 2013 году башню передали из федеральной собственности в областную. Тогда же был объявлен конкурс на лучший проект по её обустройству. Он в итоге состоялся, даже определили победителей. Но реализовать проект так и не смогли.

Летом 2017 года законодательное собрание Свердловской области приняло решение об отчуждении телебашни в собственность АО «Ледовая арена», созданного в складчину правительством региона и «УГМК-Холдингом». А позднее было объявлено, что её снесут.