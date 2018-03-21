Киев, 21 марта, 2018, 18:32 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о том, что кабмин в течение месяца должен разработать механизм, обязывающий граждан России и иных государств «миграционного риска» заранее оповестить Украину о намерении въехать в страну. Указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Украинские пограничники [Державна прикордонна служба України

Согласно тексту документа «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики», подготовленные правительством поправки будут внесены к законам «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле».

Теперь ряд иностранных граждан и лица без гражданства должны будут уведомлять Киев о намерении въехать в страну. Речь, в первую очередь, идет о гражданах России, уточняет пресс-служба Порошенко.

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Уведомить власти Киева нужно будет посредством электронного оповещения. Также будет усилена ответственность за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, порядка предоставления жилья, регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Опять же, в первую очередь имеются ввиду граждане России.

Напомним, с 1 января 2018 года Украина ввела на своих границах систему биометрического контроля для иностранцев. Теперь въехать в страну получится только с биометрическим паспортом и сдав отпечатки пальцев.

В МИД РФ прокомментировали эти нововведения, назвав их попытками отгородиться «новой Берлинской стеной».