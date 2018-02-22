Украинцы массово выезжают в ЕС — страна может лишиться безвиза

Киев, , 13:41 — REGNUM В 2017 года более 1 млн граждан Украины покинули страну из-за низкого уровня жизни и прозрачности границ, которая усиливается благодаря безвизу. Об этом 21 февраля заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Дании Андерсем Самуэльсеном.

«Любое хорошее дело — то ли соглашение об ассоциации, то ли безвизовый режим — может служить нам в плюс, но несет в себе и риск. Я много лет занимался безвизом, а сейчас смотрю, что только в прошлом году Украину покинули более 1 млн украинцев… И вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты — это вообще понимание будущего и качества жизни», — сказал Климкин.

Он сообщил, что ученики одной из школ в Ивано-Франковске рассказали ему, что родители ориентируют их на поступление в высшие учебные заведения Польши с последующим переездом в страны ЕС.

«Если мы не перебьем эту тенденцию, тогда смысл наших реформ бьет по нам самим», — признал Климкин.

Политический эксперт Янина Соколовская заявляет, что украинцы предпочитают работать за рубежом из-за высоких зарплат. В качестве примера она сообщила, что на Закарпатье «за одну и ту же работу платят 80 евро, а в стране ЕС, в которую маршрутка доставляет за 40 минут, — 800 евро».

«Со временем, когда закончится гибридная война, мы также сможем платить своим рабочим такую зарплату… Пусть люди едут на работу за рубеж. Наша экономика поднимется, они вернутся домой», — сказала Соколовская 22 февраля в эфире телеканала «112 Украина».

Она напомнила, что в Польше резко вырос спрос на украинских специалистов.

«Если нам еще и Канада сделает безвиз, а затем, будем надеяться, что и США, то свобода нашего передвижения увеличится. Вопрос в том, как этой свободой распорядиться? Около 2 млн украинцев работают в России, более 2 млн украинцев работает в Польше, и у Варшавы есть запрос на 4 млн украинцев. Хорошо или плохо, что люди уезжают? Можно посмотреть с разных сторон. Эти люди работают за границей и присылают деньги домой. Этими деньгами пополняется украинский бюджет. В свое время Молдавия и Армения выжили за счет того, что люди, находящиеся за пределами страны, финансировали саму страну. Сейчас мы пребываем примерно в таком же состоянии», — добавила Соколовская.

В свою очередь политтехнолог Александр Курбан напомнил, что украинцы, которые выезжают на заработки за границу, не платят налогов в бюджет Украины.

«Во всем мире трудовые мигранты платят налоги в своем государстве. Среди наших мигрантов мы такого не наблюдаем. Они просто высылают деньги своим родным и близким… Отчислять государству — это нормальная, цивилизованная схема работы… Все упирается в вопросы прозрачности и коррупции по выплатам зарплат», — сказал Курбан.

Кроме того, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко считает, что массовый выезд украинцев за границу вызван негативным информационном фоном внутри страны.

«В течение последних трех лет миграция идет ускоренными темпами. Это правда. К сожалению, на сегодняшний момент этот вопрос нельзя решить. Главная причина миграции — не война и не коррупция, а то, что люди теряют веру в эту страну. В этом вина нескольких составляющих. Первое — это политики, которым украинский народ не доверяет. Второе — это журналистика. Вся наша журналистика построена на том, чтобы сказать о том, что у нас сегодня все плохо, а завтра будет еще хуже. Ненависть к политикам и нагнетание ситуации, когда даже нейтральные и позитивные вещи превращаются в негатив, это создает глобальный негативный фон», — пояснил Денисенко.

В то же время политический аналитик Дмитрий Разумков не исключает, что Украина может лишиться безвизового режима с ЕС из-за массового выезда украинских рабочих.

«К примеру, в Польше в прошлом году было выдано 600 тыс рабочих виз. В этом году планируется выдать 900 тыс. В прошлом году, если не ошибаюсь, только в Польшу выехало 1,3 млн — 1,6 млн украинцев. Показатели очень большие… Благодаря безвизу люди чаще стали выезжать на работу, на те же 90 дней, которые предусмотрены безвизом. Сейчас в Польше идут облавы на нелегальных рабочих. На одном из предприятий было задержано более 100 человек, все украинцы. Это негативно сказывается на безвизовом режиме. Теоретически, если ситуация будет оставаться такой, как сегодня, это может привести к тому, что мы останемся без безвиза», — отметил Разумков.

Как сообщалось, по данным Национального банка Украины, за девять месяцев 2017 года украинские рабочие перечислили из-за рубежа на Украину 6,5 млрд долл. В ноябре 2017 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявлял, что Польша в полтора раза увеличит количество рабочих виз для украинцев — с 300 до 900 тыс разрешений. Кроме того, в июле 2017 года Венгрия из-за острого дефицита кадров разрешила украинцам работать без трудовой визы, достаточно иметь биометрический паспорт Украины.

Напомним, 1 февраля 2018 года правительство Чехии вдвое увеличило квоты на прием работников с Украины — до 19 600 человек в год. Мера призвана помочь чешским фирмам, которые столкнулись с кадровым дефицитом. В МИД Чехии пообещали ускорить и упростить процедуру выдачи трудовых виз для украинских специалистов.