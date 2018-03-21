Симферополь, 21 марта, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Безоговорочная победа Владимира Путина в Севастополе и во всех регионах Крыма свидетельствует не только о его массовой поддержке на полуострове, но и говорит о том, что жители полуострова, голосовавшие на референдуме в марте 2014 года за возвращение в Россию, выразили таким образом свою личную благодарность президенту за то, что он вернул им Родину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила крымский социолог Наталья Киселёва, подводя итоги первых для Крыма и Севастополя выборов президента России.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

В частности, она напомнила, что по сравнению с выборами депутатов Госдумы, электоральная активность в Республике Крым увеличилась в 1,5 раза, а в Севастополе — в 1,7 раза.

«Максимальный показатель явки в Крыму в сельской местности зафиксирован в Нижнегорском районе (82,55%), минимальный — в Белогорском районе (63,28%). В городских округах соответствующие рекорды показали Судак (79,38%) и Ялта (63,95%)», — отметила специалист.

В список регионов электоральной пассивности, по её информации, в Крыму вошли Бахчисарайский, Белогорский и Кировский районы, а также Ялта.

«Но для этих регионов показатели явки свыше 60% — это «их личный своеобразный рекорд», так как на предыдущих выборах депутатов Госдумы РФ именно в этих районах и в Ялте уровень явки был ниже 45%», — подчеркнула эксперт.

Она также сообщила, что рекордно высокие для Крыма показатели поддержки Владимира Путина были отмечены среди городских округов в Джанкое (93,58%) и среди сельских территорий — в Симферопольском районе (93,13%).

«А минимальные показатели, но также превышающие 90%, зафиксированы в Кировском районе (91,27%) и Ялте (90,09%). В целом по Республике Крым за Владимира Путина проголосовали 92,15%, в Севастополе — 90,19%. В Севастополе средний максимум поддержки действующего президента зафиксирован на территории Балаклавской территориальной-избирательной комиссии — 91,22%, средний минимум — на территории Ленинской ТИК (89,22%)», — пояснила Наталья Киселёва.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог Александр Бедрицкий также считает, что 18 марта Крым и Севастополь защитили результаты своего референдума четырёхлетней давности.

«Естественно, это произошло при более низкой явке, потому что четыре года назад на референдуме решались вопросы, напрямую затрагивающие всех без исключения крымчан, а явка в рамках выборов и прочих институтов представительной демократии всегда уступает явке в ходе волеизъявления прямой демократии», — отметил эксперт.

16 марта 2014 года на полуострове прошёл референдум, по результатам которого при явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя проголосовали за воссоединение с Россией.

А вот по мнению политолога Дмитрия Фетисова, власти Крыма и Севастополя не справились с задачей по явке.

«Крым показал явку ниже прогнозируемой. Это говорит о том, что местные власти не смогли донести до крымчан необходимость явки на выборы», — подчеркнул эксперт, отметив, что это негативный момент, учитывая вопрос статуса Крыма и его признания мировым сообществом.