Вашингтон, 21 марта, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп крайне недоволен сообщениями СМИ о том, что ему рекомендовали не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщает 21 марта телеканал CNN.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит с Путиным по телефону

Телеканал, ссылаясь на неназванный осведомленный источник, утверждает, что Трамп в данный момент выясняет, кто именно допустил утечку информации по этому вопросу.

По мнению источника, данный инцидент усилил подозрения Трампа о наличии в его администрации людей, активно подрывающих его репутацию.

CNN сообщает, что имеет данные о том, что выяснить канал утечки информации поручено руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США 20 марта провели телефонный разговор. Позднее Дональд Трамп сообщил журналистам, что он позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах, состоявшихся 18 марта.

Кроме того, сообщалось о возможности будущей встречи президентов России и США.