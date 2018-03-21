Ереван, 21 марта, 2018, 17:10 — ИА Регнум. Недавний визит представителей властей Нагорного Карабаха во главе с президентом непризнанной республики Бако Саакяном в США вызвал большой резонанс, как в медиаполе и экспертных кругах самих армянских республик, так и за их пределами. Общий для большей части комментаторов вывод заключается в том, что через неформальные встречи с представителями властей в Степанакерте Вашингтон намерен внести коррективы в свою позицию по карабахскому урегулированию. Эта неопределенность стала причиной серьезной нервозности в Баку и разнообразных оценок в Ереване. Как оценивают данный визит сами власти в Степанакерте рассказал ИА REGNUM советник постоянного представительства Республики Арцах в Армении Гарник Исагулян.

1in.am Советник постпредства Республики Арцах в Армении Гарник Исагулян

Честно говоря, я тоже удивлен почему данный визит президента Республики Арцах Бако Саакяна стал предметом подобных бурных обсуждений и оценок, и не только со стороны официального Баку, но и некоторых политических в том числе экспертных и медиа кругов в самой Армении. О Баку можно сказать, что любой визит со стороны представителей Арцаха или в Арцах вызывает вполне ожидаемое раздражение и определенную панику в средах высшего эшелона азербайджанской власти.

Что касается внутриармянского отклика на указанный визит, то это, в первую очередь, объясняется желанием некоторых кругов создать впечатление, что очень многое решается в Вашингтоне, и именно Вашингтон на данном этапе берет на себя особую миссию в решении Карабахской проблемы. Однако, все вышеуказанное не отражает ту действительность, которая в реальности существует в настоящее время. По моим оценкам это очередной визит, конечно, очень важный, но ничем не отличающийся, по сути, от тех, которые часто осуществляются в Москву, Париж или Брюссель.

На уровне руководящих кабинетов нужно заметить, что те страны, в которых они находятся, сами часто проявляют инициативу встреч с руководством Республики Арцах или с представителями Арцаха, согласовывая с ними время, место и формат визитов. Если какая-либо страна в этом менее активна, то это уже не вина Арцаха. Арцах старается со всеми силовыми центрами строить ровные и сбалансированные отношения. В этом отношении, справедливости ради надо отметить, что, возможно, из-за некоторых конъюнктурных соображений в действиях Москвы не чувствуется та активность и решительность, возможность которых она имеет в историческом и текущем плане.

На всех уровнях страны-сопредседатели Минской группы заявляют, что в вопросе Карабахского урегулирования они действуют сообща и взаимосогласованно. Вместе с тем, конечно, каждая сторона Минской группы в отдельности преследует также свои интересы в регионе. Задачей Арцаха является проведение той политики, которая способствует не углублению противоречий между интересами указанных стран, а скорее наоборот — их сближению, безусловно с учетом также интересов самого Арцаха. Имея в виду то обстоятельство, что Российская Федерация одновременно является стратегическим партнером Республики Армения, и они совместно находятся в составе различных интеграционных структур, а политика Арцаха и Армении идентичны, то Россия имеет определенное преимущество в сравнении с другими игроками в регионе.

Самая большая польза и Армении и Арцаха зависит от них самих — их социально-экономической, политической, военной мощи и внутренней стабильности. Во внешней политике очень важно умение правильного выбора внешних партнеров. В истории армянской действительности часто именно данное обстоятельство имело решающее значение. Что касается неформальных встреч на любых уровнях, то они во-многом могут способствовать взаимному пониманию сути региональных проблем и путей их решения.

Понятно, что Иран, выполняющий активную роль в региональных процессах и являющийся непосредственным соседом Арцаха, имеет значимое влияние также на систему безопасности Республики Арцах. Очень важно, что именно Иран проявляет весьма сбалансированную политику по отношению к Карабахскому урегулированию. Имея в виду данное обстоятельство, не исключается, что в ближайшем будущем будут реализованы неформальные встречи, в том числе и в Тегеране.

Подготовил Рубен Грдзелян