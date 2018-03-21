Москва, 21 марта, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла нарушений этики депутатом Госдумы Леонидом Слуцким (ЛДПР). Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом сообщил глава комиссии Отари Аршба («Единая Россия»).

ИА REGNUM Комиссия Госдумы по вопросам этики проходит в закрытом режиме

В Госдуме прошло заседание комиссии по этике в связи с обвинениями депутата Слуцкого в домогательствах к журналисткам.

«В поведении депутата Слуцкого поведенческих нарушений нет», — заявил Аршба по итогам заседания.

Комиссия впервые столкнулась с таким случаем, отметил парламентарий.

«В других случаях можно запросить правоохранительные органы, судебные органы, здесь такой возможности не было», — констатировал он.

«Впервые в истории комиссии пригласили заявителей, чтобы они дали пояснения своих заявлений», — сказал также депутат.

«Неоднократно задавался вопрос многими членами комиссии о том, что побудило ваших коллег обратиться единомоментно, в период избирательной кампании… Мы выслушали заявителей и депутата Слуцкого, и комиссия не увидела нарушений этического поведения со стороны депутата Слуцкого», — заявил Аршба.

По его словам, «если журналистки Рустамова и Жук хотят обратиться в правоохранительные органы и представить туда имеющиеся у них аудиозаписи, они имеют право на это».

Члены комиссии, по словам Аршбы, несколько раз подчеркнули, что они не могут принимать решение о наказании или применении каких-то мер, так как они не являются ни судебными, ни правоохранительными органами.

На заседании присутствовали продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-Си Фарида Рустамова, ранее обвинившие Слуцкого в приставаниях.