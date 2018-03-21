Москва, 21 марта, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) сообщил о том, что дал все разъяснения комиссии по этике в связи с обвинениями в харассменте, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

ИА REGNUM Комиссия Госдумы по вопросам этики проходит в закрытом режиме

В Госдуме проходит заседание комиссии по этике в связи с обвинениями депутата Слуцкого в домогательствах к журналистам.

«Я все свои объяснения дал, все решения будут озвучены комиссией по этике Поэтому в этом вопрос комиссия по этике на своём уровне поставит конструктивную точку и члены комиссии по этому поводу дадут объяснение», — сказал Слуцкий.

На заседании присутствуют продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, ранее обвинившие Слуцкого в приставаниях.