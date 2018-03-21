Москва, 21 марта, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Рубль 201 марта отыграл часть падения по отношению к американскому доллару и сформировал локальный максимальный экстремум 57,97. Формация начнет реализовываться после пробоя минимума предыдущего дня 57,36. Возможное снижение можно оценить как краткосрочную коррекцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

В свою очередь бычий тренд по паре доллар/рубль, сформированный с конца февраля, в очередной раз подтвердится в случае превышения уровня 57,97. В рамках восходящего тренда ближайшей целью роста остается уровень 58,39. Его пробой будет означать слом среднесрочного нисходящего тренда и дальнейший возможный рост к 59,35.

«Среднесрочный сценарий валютной пары доллар/рубль по-прежнему предполагает снижение к отметке 55,52 — двухлетний минимум. Однако сигналом продолжения его реализации послужит падение котировок ниже локального минимального экстремума 56,45.

Отечественная валюта 20 марта укреплялась в основном за счет роста нефтяных котировок. Brent почти превысила локальный экстремум на уровне 67,65 доллара за баррель», — отметил Капустянский.

21 марта есть вероятность, что рост усилится, в случае если минэнерго США подтвердит неплохие данные по запасам нефти, которые были опубликованы во вторник Американским институтом нефти (API). По их данным запасы нефти уменьшились на 2,7 миллиона баррелей до 425,3 миллиона за неделю к 16 марта, хотя аналитики прогнозировали прирост на 2,6 миллиона баррелей.

«Среди благоприятных факторов для нефти также можно отметить визит наследного принца Саудовской Аравии в США и его чёткую линию усилить давление на Иран.

Среди рисков выделим возможное резкое укрепление доллара, в случае если прогноз по изменению процентной ставки по федеральным фондам будет пересмотрен в сторону увеличения до четырех раз в 2018 году», — пояснил эксперт.

В то же время дальнейший подъём нефтяного рынка ограничивается неуклонным ростом добычи нефти в США. По прогнозу EIA, уже к четвёртому кварталу текущего года она вырастет до 11,17 миллиона баррелей в сутки.

«Обострение конфликта России с Западом не исчерпало себя и оказывает сдерживающий эффект на рубль. Но пока новые санкции не коснулись экономики России, поэтому нет сильных распродаж рубля. Однако же ситуация может ухудшиться, в случае если угрозы начнут воплощаться в конкретные шаги», — полагает Капустянский.

Главной новостью сегодняшнего дня, безусловно, являются итоги заседания ФРС США. Ставку с высокой вероятностью подниму на 0,25%. Интрига же сохраняется в том, будет ли пересмотрен прогноз ФРС по поводу четырехкратного повышения ставки по федеральным фондам в этом году.

«До появления итогов заседания ФРС США отечественная валюта, возможно, попытается укрепиться по отношению к доллару. Однако наиболее вероятный сценарий это, конечно, консолидация в узком диапазоне. Далее, если доллар получит поддержку, то падение рубля продолжится.

Причем рост доллара усилит давление на нефть, и та станет дополнительным драйвером снижения рубля. В среднесрочной перспективе рубль по-прежнему интересен», — считает эксперт.

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