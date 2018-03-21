Симферополь, 21 марта, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Крымский мост в ближайшие годы станет одной из главных достопримечательностей полуострова, которая будет дополнительно привлекать туристов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

European Space Agency Мост через Керченский пролив

«В связи со скорым открытием транспортного сообщения по Крымскому мосту мы ожидаем повышения количества туристов, которые предпочитают путешествовать на автомобиле. Уверен, у многих граждан России есть большое желание своими глазами увидеть это инженерное чудо, лично по нему проехать, сфотографироваться. Мост является огромнейшим магнитом притяжения туристов», — отметил парламентарий.

Отметим, что по последней информации Министерства транспорта России, грузовой транспорт по мосту должны запустить в конце 2018 года.

«К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы федеральной трассы «Таврида» до Симферополя, а также будут введены в полном объёме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив», — уточнили в пресс-службе министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост — самый большой мост в Европе, его протяжённость составляет 19 километров. На объекте трудятся более 10 тысяч строителей.

Во время последнего рабочего визита в Крым президент России Владимир Путин пожелал, чтобы автомобильную часть моста открыли уже к лету. Руководитель компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг сообщил в ответ, что строители приложат все усилия, чтобы это произошло уже в мае.

По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, по конструктиву в автодорожной части можно фиксировать практически стопроцентное выполнение.

«Что касается укладки асфальта, то на сегодняшний день она выполнена практически на 70%. Причём это практически одинаковый показатель и по верхним, и по нижним слоям асфальта», — отметил министр.

Позже в госкомитете дорожного хозяйства РК сообщили, что движение по автомобильному подходу со стороны Керчи откроют вместе с автодорожной частью моста.

«Автоподход включает в себя три путепровода и одну транспортную развязку. Их готовность составляет от 30 до 82%. Открытие рабочего движения по автодороге и автоподходу в Керчи будет синхронизировано с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту».