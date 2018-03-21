Крымский мост станет новым магнитом притяжения туристов
Симферополь, 21 марта, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Крымский мост в ближайшие годы станет одной из главных достопримечательностей полуострова, которая будет дополнительно привлекать туристов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
«В связи со скорым открытием транспортного сообщения по Крымскому мосту мы ожидаем повышения количества туристов, которые предпочитают путешествовать на автомобиле. Уверен, у многих граждан России есть большое желание своими глазами увидеть это инженерное чудо, лично по нему проехать, сфотографироваться. Мост является огромнейшим магнитом притяжения туристов», — отметил парламентарий.
Отметим, что по последней информации Министерства транспорта России, грузовой транспорт по мосту должны запустить в конце 2018 года.
«К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы федеральной трассы «Таврида» до Симферополя, а также будут введены в полном объёме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив», — уточнили в пресс-службе министерства.
Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост — самый большой мост в Европе, его протяжённость составляет 19 километров. На объекте трудятся более 10 тысяч строителей.
Во время последнего рабочего визита в Крым президент России Владимир Путин пожелал, чтобы автомобильную часть моста открыли уже к лету. Руководитель компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг сообщил в ответ, что строители приложат все усилия, чтобы это произошло уже в мае.
По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, по конструктиву в автодорожной части можно фиксировать практически стопроцентное выполнение.
«Что касается укладки асфальта, то на сегодняшний день она выполнена практически на 70%. Причём это практически одинаковый показатель и по верхним, и по нижним слоям асфальта», — отметил министр.
Позже в госкомитете дорожного хозяйства РК сообщили, что движение по автомобильному подходу со стороны Керчи откроют вместе с автодорожной частью моста.
«Автоподход включает в себя три путепровода и одну транспортную развязку. Их готовность составляет от 30 до 82%. Открытие рабочего движения по автодороге и автоподходу в Керчи будет синхронизировано с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту».