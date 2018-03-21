Москва, 21 марта, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Политика, основанная на том, что Россия всегда виновата, это новая религия, которую создают на Западе, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв. Об этом он заявил 21 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ухудшение российско-британских отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM

Депутат обратил внимание, что все обвинения, которые выдвигаются против РФ, сразу воспринимаются на веру, безо всяких доказательств и логики.

«Им нужны не доказательства, а просто вина России», — подчеркнул парламентарий.

В то же время он обратил внимание на то, что после того, как в РФ прошли президентские выборы, крупные западные политики (например, Борис Джонсон) начали «давать заднюю» и заявлять, что не считают российский народ своим врагом.

«Народ России высказал полную поддержку своему лидеру», — заметил в связи с этим Журавлёв.

Другой участник передачи Александр Клюкин заявил, что во все времена фирменным стилем англичан были «грязные игры, ложь и манипуляции».

«Я воспринимаю происходящее сейчас как масштабную агрессию против нашей страны», — признался Клюкин.

По его мнению, нынешняя антироссийская политика Лондона направлена на то, чтобы подготовить общественное мнение к новой войне — либо холодной, либо горячей.

Напомним, что, как стало известно 21 марта, спецборт из Великобритании с высланными Лондоном российскими дипломатами уже приземлился в московском аэропорту. В РФ вернулись 23 работника российской дипмиссии в Соединённом Королевстве, высланные британскими властями после скандала с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери (Великобритания).

В ответ на действия британцев Москва объявила персонами нон грата такое же количество британских дипломатов, отозвала разрешение на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге и запретила на территории России деятельность Британского совета.